В конференции дольщиков, которая проходит при поддержке движения «МосСовет», принимает участие около 250 человек

В конференции участников долевого строительства Москвы, которая проходит при поддержке общественного движения «МосСовет» в настоящий момент, принимает участие около 250 человек. О том, как проходит мероприятие, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящее время в Москве проходит конференция «обманутых дольщиков» Москвы и Подмосковья, которая организована движением «Моссовет». Порядка 250 человек участвуют в конференции. Участвуют представители самых проблемных объектов — это ЖК «Царицыно», «Урбан Групп», ЖК «Терлецкий парк» и еще десяток объектов, которых сегодня в Москве, к сожалению, не становится меньше», — рассказал он.

По словам Удальцова, поддержать дольщиков пришли — кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, его доверенные лица, среди них — Захар Прилепин, депутаты Госдумы, представители общественных организаций – «МосСовет», «Левый фронт».

Главное требование, отметил политик, которое было озвучено на конференции – «это призыв к московским и федеральным властям – до конца 2019 года по Москве решить раз и навсегда проблему «обманутых дольщиков».

«Чтобы в кратчайшие сроки создать государственную строительную компанию, которая контролировалась бы властями, и которая в короткие сроки могла решить проблему «обманутых дольщиков», потому что бесконечные поиски частных инвесторов растягиваются на годы, а люди остаются без жилья», — подчеркнул он.

Удальцов отметил, что участники конференции также затронули тему предстоящих выборов мэра Москвы, где звучит «критика в адрес команды действующего мэра столицы», и «практически единогласно дольщики призывают поддержать оппозиционных кандидатов».

«По итогам конференции планируется принять обращение, и дольщики планируют уже в конце августа или начале сентября проводить общую городскую акцию протеста дольщиков Москвы и Московской области», — заключил политик.