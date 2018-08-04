Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, которого в Армении обвиняют в свержении конституционного строя, вернулся в Москву и приступил к работе. Об этом сообщает организация на своём сайте. Хачатуров ранее избежал ареста и был отпущен под залог.

Хачатуров продолжает в полном объёме исполнять обязанности главы Организации договора о коллективной безопасности. Так утверждают в ОДКБ. Ранее адвокат Хачатурова Мигран Погосян сообщил «Интерфаксу», что это произойдёт только завтра. Но при необходимости глава организации должен будет вернуться в Армению для беседы со следователями. Там генсек ОДКБ проходит обвиняемым по делу о разгоне массовой акции протеста в марте 2008. Тогда Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона вооруженных сил страны. Следователи предлагали отправить его под стражу, но суд в Ереване отпустил его под залог более чем в 10 тысяч долларов. Россия негативно отреагировала на происходящее с Хачатуровым и по данным газеты Коммерсант собиралась приостановить военно-техническое сотрудничество с Ереваном. Власти Армении это опровергают. Хачатуров позапрошлой весной занял должность генсека ОДКБ сроком на три года. После его преследования СМИ сообщали, что он может лишиться поста.

По делу о разгоне демонстрации в Ереване также проходит бывший президент Армении Роберт Кочарян. Он в отличие от Хачатурова арестован. Обоим обвиняемым в случае признания вины грозит до 15 лет лишения свободы.