Около 30 ЛГБТ-активистов задержали во время акции в Петербурге

Они стояли с радужными флагами на Дворцовой площади.

Первый автомобиль с ЛГБТ-активистами уже уехал в отделение полиции, на Дворцовой площади с радужными флагами остаются ещё несколько десятков человек. Некоторых задержанных, как пишет ОВД-инфо, отпустили без составления протокола, однако большинство из них до сих пор находятся в полиции. Акция под лозунгом «Ты сможешь» началась на Дворцовой площади около часа назад: поскольку власти её не согласовали, организаторы решили провести серию одиночных пикетов. Впрочем, сотрудники полиции всё равно расценили это как массовое мероприятие: они в первую очередь задерживали людей, которые стояли с плакатами, уже затем – тех, кто держал флаги с ЛГБТ-символикой. Помимо полицейских, пытается разогнать акцию и один из сторонников движения НОД: он неоднократно подходил к пикетирующим и рвал их плакаты, его правоохранители задерживать не стали.

Организаторы акции в поддержку ЛГБТ-сообщества предлагали Смольному сразу девять вариантов мест для проведения митинга. Тем не менее, чиновники указали, что на всех этих участках ведутся некие ремонтные работы. При этом координаторы акции рассказали «Эху», что, по словам представителей городской администрации, мероприятия ЛГБТ-движения не будут согласовываться и дальше, поскольку они якобы нарушают закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

За последние годы Смольный лишь однажды согласовал акцию ЛГБТ-активистов в Петербурге, однако её сорвали провокаторы.