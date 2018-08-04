Пилот Ми-8 слишком поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение
Пилот Ми-8 слишком поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение. Об этом телеграмм-каналу Mash рассказал летевший с грузом пилот Евгений Бердюгин.
В результате крушения погибли 18 человек.
Комментарии2
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paulik69 04 августа 2018 | 14:10
А транспондеры русские герои не включают, правда же?
denobenen 04 августа 2018 | 14:22
paulik69: Действительно, зачем их включать. Только трусы включают.