Турция намерена заморозить счета американских министров юстиции и внутренних дел в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сказал президент Реджеп Эрдоган. На этой неделе Минфин США ввел ограничительные меры в отношении ряда турецких министров из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Он был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.