Турция намерена заморозить счета американских министров юстиции и внутренних дел в ответ на санкции Вашингтона
Турция намерена заморозить счета американских министров юстиции и внутренних дел в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сказал президент Реджеп Эрдоган. На этой неделе Минфин США ввел ограничительные меры в отношении ряда турецких министров из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Он был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Комментарии6
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nemez1 04 августа 2018 | 13:50
Началась полная деградация мозга у турецких правителей или задница начала руководить головой.
fig_vvam 04 августа 2018 | 14:00
nemez1: вы думаете это уже аналог дорогих российских руководителей?
А что, пусть замораживат, если найдут деньги американских министров в турецких банках.
pmasel 04 августа 2018 | 14:07
Эрдогаша уже султаном себя назначил после выборов, вот и делает что хочет. Я удивлен, что он еще не запретил всходить солнцу над Вашингтоном. )))
fig_vvam 04 августа 2018 | 14:20
pmasel: Ну, понять его можно. Его унизили, а ответить он ничем не может.
ну вот делает вид для местного быдла, что он может наказать США.
С володи пример берет.
hihi2raza 04 августа 2018 | 13:54
Ещё одна страна дураков. После россии.
seryj_wolk 04 августа 2018 | 14:41
Смешно. Наверное это новый анекдот. Американских министров жаль. Останутся без замороженных денег. Пойдут по миру.