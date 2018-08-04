Во Внуково произошел сбой в работе багажа

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Накануне аэропорт и авиакомпания «Азимут» не доставили почти весь багаж пассажиров, летевших из Москвы в Краснодар на одном из рейсов. По прилету свои вещи получили только владельцы негабаритного багажа, который сдается в отдельном месте, вне стоек регистрации. Пресс-служба Внуково пока ситуацию не прокомментировала .