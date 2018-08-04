Во Внуково произошел сбой в работе багажа
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Накануне аэропорт и авиакомпания «Азимут» не доставили почти весь багаж пассажиров, летевших из Москвы в Краснодар на одном из рейсов. По прилету свои вещи получили только владельцы негабаритного багажа, который сдается в отдельном месте, вне стоек регистрации. Пресс-служба Внуково пока ситуацию не прокомментировала .
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
a_111111 04 августа 2018 | 13:45
Простите какая авиакомпания? У неё хоть 2 самолёта есть?
post_v 04 августа 2018 | 14:03
a_111111:
=======
якобы 8 самолетов
но отзывы в сети про компанию ещё те....
andygo__ru 04 августа 2018 | 13:50
"сбой в работе багажа" --
-- багаж... он всегда такой: сам работать не хочет, а хочет лишь, чтобы его носили, возили да протирали тряпочкой (в а/п в Японии).