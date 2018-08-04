Около 30 активистов были задержаны в Петербурге в ходе пикета в поддержку сексуальных меньшинств
Около тридцати активистов были задержаны в Петербурге в ходе пикета в поддержку сексуальных меньшинств. Об этом сообщает портал ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным в Петербурге». О своем аресте в Фейсбуке написала одна из участниц, Анастасия Коврова.
Комментарии2
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nestor199 04 августа 2018 | 13:42
Так Коврову задержали? Или арестовали?
vsokolov 04 августа 2018 | 13:42
Эта братия должна сидеть тихо и заниматься своим делом у себя дома. Молча. Это им делать никто не мешает.