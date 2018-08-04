Около 30 активистов были задержаны в Петербурге в ходе пикета в поддержку сексуальных меньшинств

Около тридцати активистов были задержаны в Петербурге в ходе пикета в поддержку сексуальных меньшинств. Об этом сообщает портал ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным в Петербурге». О своем аресте в Фейсбуке написала одна из участниц, Анастасия Коврова.