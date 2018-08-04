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13:32, 04 августа 2018

Владимир Путин подписал закон о создании офшоров

Районы с особым правовым статусом и налоговым режимом появятся в Калининградской области и на острове Русский в Приморье. Как ранее писали «Ведомости», в правительстве еще в апреле думали над созданием территорий с особым режимом для поддержки компаний, попавших под санкции. Поправки призваны помочь перенести зарубежные компании из других государств в Россию без выплаты налогов с иностранных доходов. По данным аналитиков неправительственной организации Global Witness на счетах россиян в британских офшорах хранятся около 35 миллиардов долларов.

Комментарии

19

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kryimzdick 04 августа 2018 | 13:37

Щас они принесли вам свои миллиарды, ага

igorrrpadlowitchs 04 августа 2018 | 13:47

kryimzdick: готовятся к дальнейшему грабежу России!

tvitov66 04 августа 2018 | 13:53

igorrrpadlowitchs: главное приманить сладким пряником и ... "было вашим стало нашим"(с)

vezdehod 04 августа 2018 | 14:21

Теперь можно "закапывать" денежки в российском "Поле дураков"

marina27 04 августа 2018 | 14:33

kryimzdick: ))) ИМХО

gs1112 04 августа 2018 | 13:43

Очень умно, зачем прятать и рисковать миллиардами в Панаме, Кипре, Перу. А так нашим офшорам наши миллиарды. Ни копейки налогов от друзей ВВП. Пролы на пенсию вперед ногами.

fig_vvam 04 августа 2018 | 14:10

gs1112: зачем прятать и рисковать миллиардами в Панаме, Кипре, Перу?

Ну, хотя бы затем, что в России нет и никогда не было настоящего права частной собственности.
Вся собственность в России всегда принадлежала царю 9первому лицу), он ею жаловал, мог и отнять в любое время.
так и сейчас.
Перевести собственность в Россию означает положиться на милость царя.
Сегодня она есть, а завтра ...????
Или вдруг царь умрет ненароком, и что тогда?

stas12006 04 августа 2018 | 13:43

российские бизнесмены используют оффшоры, что б в оффшоре владеть фирмой, которая будет владеть компанией в россии. это делают, что б мент или фсбэшник , который в россии захочет отобрать твою компанию для своего сына, не знал кто конечный собственник , у кого отбирать, на кого сфабриковать дело, посадить в сизо и принуждать продать бизнес за 10 копеек вместо 10 млрд.руб.
так что делать оффшоры , данные из которых будут у российских ментов просто бессмысленно - они никому не нужны.

andromedus 04 августа 2018 | 14:50

stas12006: так что делать оффшоры , данные из которых будут у российских ментов просто бессмысленно - они никому не нужны.

За одним исключением: когда этой фирмой владеют сами менты, которые боятся, что их настоящие оффшоры попадут под санкции США и Евросоюза.

Нельзя недооценивать наших "правителей".

hihi2raza 04 августа 2018 | 13:52

Ботоксная крыса будет продолжать воровать деньги у россиян, а россияне, тупые терпилоиды будут и дальше терпеть ботоксную крысу.

viktorova 04 августа 2018 | 13:53

Легализация ухода от налогов для «своих».

Независимо от юрисдикции, все основные расчеты проводятся через банки в долларах США и евро, соответственно и контролируются американскими и европейскими правительствами через банки.

vedma2017 04 августа 2018 | 13:57

Логично - налог для всех поднять с 18 до 20 %, а друзей освободить от налогов - вообще- ..

sokal123 04 августа 2018 | 14:05

vedma2017: Вождь хочет сильнее воровать у наивных россиян.

prade 04 августа 2018 | 14:00

Все просто. Британия и США уже добираются до их денег на оффшорах. Поэтому они и возвращают свои деньги из зарубежных оффшоров в родные оффшоры. С другой стороны, так даже легче будет вернуть эти деньги России после ухода Путина.

tks 04 августа 2018 | 14:08

prade: Вернуть деньги, которые Кенты Путэна захапали? Это вряд ли. Если только не начать расстреливать.

vedma2017 04 августа 2018 | 14:25

tks:
Без возмездия - не обойтись, только таких в России во все века вешали.

j_partizan 04 августа 2018 | 14:13

prade:
На смену Путину придёт другой путин.
Рулят страной олигархи, а не легальная власть.

tks 04 августа 2018 | 14:06

Всё для Кентов Пахана, всё для победы!

j_partizan 04 августа 2018 | 14:09

Воры и предатели Родины так сразу и поверили таким же как и они сами.

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