На место крушения пассажирского вертолета Ми-8 уже отправлены сотрудники СК
На место крушения пассажирского вертолета Ми-8 уже отправлены опытные сотрудники главного управления криминалистики СК. Об этом рассказала официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.
Дело передано в центральный аппарат СК.
Комментарии2
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pravdatut 04 августа 2018 | 13:46
Опытных летчиков мало, а опытных сотрудников СК много. Еще много "шахтеров и трактористов".
sagen 04 августа 2018 | 13:47
pravdatut: Оживлять погибших будут.