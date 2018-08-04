Ряд российских регионов объявил мораторий на аборты

Это, как пишет газета «Коммерсантъ» связано с акцией фонда жены премьера Медведева. В фонде настаивают на том, что мероприятия носят просветительский характер и о запрете абортов речи нет.

Приморье, Якутия, Рязанская область — там по данным газеты «Коммерсантъ» вводили или собираются ввести запрет на аборты. Их ещё называют «днями тишины». Временный мораторий на искусственное прерывание беременности региональные минздравы и администрации роддомов объяснили участием в акции «Подари мне жизнь!». Проводит её фонд социально-культурных инициатив, его возглавляет жена главы правительства Светлана Медведева. Власти Приморья считают, что так они защищают не рождённых детей и пропагандируют семейные ценности. Уточнив: регион поддерживает акцию пятый раз. А в Рязанской области сообщили, что мероприятие тесно связано с Днём семьи любви и верности. Аборты в местных больницах не проводились целую неделю — с 9 по 15 июля, пишет газета. В Якутии аборты хотят запретить в рамках акции «Подари мне жизнь» в новом перинатальном центре Якутска. Не ограничиваясь просветительской работой как раньше. Такие мероприятия проходят во многих российских регионах, отметили собеседники издания. Но в самом фонде газете сказали, что предложений запретить аборты не выдвигали. Хотя с ними борются. С целью улучшить демографический и социальный климат в семьях. Отрицает запрет на аборты и Минздрав.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что для некоторых женщин, лишившихся права сделать аборт эти дни могли стать решающими. Поскольку прерывать беременность после определённого срока нельзя.