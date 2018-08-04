Ряд российских регионов объявил мораторий на аборты
Это, как пишет газета «Коммерсантъ» связано с акцией фонда жены премьера Медведева. В фонде настаивают на том, что мероприятия носят просветительский характер и о запрете абортов речи нет.
Приморье, Якутия, Рязанская область — там по данным газеты «Коммерсантъ» вводили или собираются ввести запрет на аборты. Их ещё называют «днями тишины». Временный мораторий на искусственное прерывание беременности региональные минздравы и администрации роддомов объяснили участием в акции «Подари мне жизнь!». Проводит её фонд социально-культурных инициатив, его возглавляет жена главы правительства Светлана Медведева. Власти Приморья считают, что так они защищают не рождённых детей и пропагандируют семейные ценности. Уточнив: регион поддерживает акцию пятый раз. А в Рязанской области сообщили, что мероприятие тесно связано с Днём семьи любви и верности. Аборты в местных больницах не проводились целую неделю — с 9 по 15 июля, пишет газета. В Якутии аборты хотят запретить в рамках акции «Подари мне жизнь» в новом перинатальном центре Якутска. Не ограничиваясь просветительской работой как раньше. Такие мероприятия проходят во многих российских регионах, отметили собеседники издания. Но в самом фонде газете сказали, что предложений запретить аборты не выдвигали. Хотя с ними борются. С целью улучшить демографический и социальный климат в семьях. Отрицает запрет на аборты и Минздрав.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что для некоторых женщин, лишившихся права сделать аборт эти дни могли стать решающими. Поскольку прерывать беременность после определённого срока нельзя.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stebinmaku 04 августа 2018 | 13:19
Региональный антиабортарный мораторий - «Подари жизнь жертве аборта!»
vedma2017 04 августа 2018 | 13:21
И это - вместо пособий, выплат, увеличения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком ...
Ну, будет больше убиенных, уже родившихся младенцев ...
У вурдалаков свое представление о жизни ...
amrigo 04 августа 2018 | 13:27
Придётся делать подпольно, просить нелегальных врачей.
bilrot 04 августа 2018 | 13:33
amrigo: Увеличится количество криминальных абразий и возрастет смертность женщин .
alexey_sm 04 августа 2018 | 13:33
садисты