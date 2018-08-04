Налог на добавленную стоимость в России увеличится до 20%
Налог на добавленную стоимость в России увеличится до 20%. Закон об этом подписал президент. Повышение НДС отразится прежде всего на простых гражданах. Об этом ранее в эфире «Эха» говорил доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 04 августа 2018 | 13:22
«Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько и что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие – на этом зиждется вся наука политической экономии.... Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение.»
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
piston33355 04 августа 2018 | 13:24
Красава мужик, так 76% роганокопытного скота никто гнобить не будет. Уважуха.
kryimzdick 04 августа 2018 | 13:31
Но вы держитесь))))