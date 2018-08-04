Налог на добавленную стоимость в России увеличится до 20%. Закон об этом подписал президент. Повышение НДС отразится прежде всего на простых гражданах. Об этом ранее в эфире «Эха» говорил доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.