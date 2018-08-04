В российских городах сегодня проходят новые акции против повышения пенсионного возраста
В российских городах сегодня проходят новые акции против повышения пенсионного возраста. Один из согласованных митингов состоялся в Волгодонске. Организатор – местный депутат КПРФ Алексей Мисан – прочитал собравшимся принятую резолюцию.
КПРФ и «Справедливая Россия» инициировали проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.
Комментарии1
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jjuddgge_ddrredd 04 августа 2018 | 13:22
Это не реформа, а один из 400 способов легального отъёма денег у населения.
Здесь какая проблема. Пока МИЛЛИОНЫ не выйдут на улицы, Власть будет проводить свою линию.
А миллионы и не собираются выходить.
Личный пример. Мои родители уже давно на пенсии, им всё равно. Минимальная пенсия в Москве по старости при стаже в 25 лет, по-моему где-то 17 тыс рэ. Мама такую получает. Отец - где-то 30 тысяч. Бесплатный транспорт в Москве, бесплатный проезд на дачу, лекарства. Они всем довольны, и не поверите, благодарят...Путина)))
Это должно коснуться Меня в первую очередь. Но Мне лень протестовать, в такую жару, как сейчас в Москве. Еду через пару часоффф на дачу - жарить шашлыки и купаться в пруду. Такова проза жизни...хе-хе.
АПДЕЙТ. МЧС шлёт смс-ки и предупреждает о ливнях. Ну и ну. Вредители)))