При падении вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли 18 человек

При падении вертолета Ми-8 компании Utair в Красноярском крае погибли 18 человек. Авария произошла этим утром в двух сотнях километров от Игарки.

Судно с вахтовиками направлялось с нефтеперекачивающей станции «Ванкор» и следовало по маршруту до Пурпе, это поселок в Ямало-Ненецком автономном округе. Пассажирами были работники подрядной организации, работавшие на площадке «Ванкора», дочерней структуры «Роснефти». Во время вылета вертолет зацепился лопастями за трос с грузом, который перевозил другой вертолет. Падение было неизбежно, при соприкосновении с землей произошел взрыв, который был виден за километры. Машина полностью разрушена и сгорела. На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате падения все они погибли. Западно-сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

На месте крушения пассажирского вертолета все еще работают оперативные службы. Об этом телеканалу «РБК» рассказала представитель пресс-службы местного МЧС Елена Ястребкова.

Разбившийся вертолет был выпущен 8 лет назад авиационным заводом в Улан-Удэ. Командиром был 33-летний выпускник Омского летного училища, сообщает РБК. Это довольно опытный пилот, налетавший почти 6 тысяч часов, из которых без малого 2,5 тысячи был командиром воздушного судна. Он слишком поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение. В последний момент попытался избежать столкновения, сообщил источник «Интерфакс» со ссылкой на данные радиообмена, но безуспешно. Телеграм-канал Mash опубликовал запись, на которой об обстоятельствах катастрофы, как утверждается, рассказывает пилот второго вертолета Евгений Бердюгин.

На борту второй машины никто по счастью не пострадал. Расследованием деталей и обстоятельств катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет.

С начала этого года это уже пятая авария с вертолетами Ми8. В апреле при столкновении с радиовышкой близ Хабаровска вертолет разрушился и сгорел. Погибли шестеро.7 марта потерпел крушение вертолет Ми-8 погрануправления в Чечне. Ми-8 задел винтом землю, перевернулся и упал в ущелье. Также погибли 6 человек.