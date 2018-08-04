Демпартия США предостерегла членов организации от пользования китайскими смартфонами во время промежуточных выборов
Демократическая партия США предостерегла членов организации от пользования китайскими смартфонами во время промежуточных выборов в Конгресс. Это касается тех, кто будет участвовать в голосовании. Как передает телеканал СNN, комитет разослал соответствующее указание после того как стало известно о планах одной из организации партии закупить смартфоны компании ZTE для своих сотрудников. Ранее власти США неоднократно утверждали, что эта компания сотрудничает с китайскими спецслужбами. Также в этом подозревают Huawei. Производитель обвинения в свой адрес отрицает.
Комментарии3
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dmitry35 04 августа 2018 | 13:02
Опаньки! Уже Китай? А как же "зловредное" влияние России на выборы и политику Штатов? Путин уже не угроза Западному миру? Обидно, нас уже никто не боится.
glebbalbesov 04 августа 2018 | 13:10
Ну да. Айфон то точно не взломают... Или... Да не.... Хотя израильтяне быстренько его того этого...
lapuh 04 августа 2018 | 13:12
Эх-хе-хе. Кругом у всех враги.