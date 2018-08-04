Демпартия США предостерегла членов организации от пользования китайскими смартфонами во время промежуточных выборов

Демократическая партия США предостерегла членов организации от пользования китайскими смартфонами во время промежуточных выборов в Конгресс. Это касается тех, кто будет участвовать в голосовании. Как передает телеканал СNN, комитет разослал соответствующее указание после того как стало известно о планах одной из организации партии закупить смартфоны компании ZTE для своих сотрудников. Ранее власти США неоднократно утверждали, что эта компания сотрудничает с китайскими спецслужбами. Также в этом подозревают Huawei. Производитель обвинения в свой адрес отрицает.