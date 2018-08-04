Налог для самозанятых граждан может составить 4%

Об этом ТАСС сказал замглавы ФНС. По словам Дмитрия Сатина, если правительство одобрит введение спецрежима, самозанятые граждане будут освобождены от подачи какой-либо отчетности и уплаты страховых платежей, кроме взносов в фонд ОМС.

О планах введения особого налогового режима Минфин рассказал в мае. Тогда замглавы ведомства Илья Трунин предположил, что он будет называться «налогом на профессиональный доход». Вероятным сроком его появления называли 2019 год.