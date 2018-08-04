Налог для самозанятых граждан может составить 4%
Об этом ТАСС сказал замглавы ФНС. По словам Дмитрия Сатина, если правительство одобрит введение спецрежима, самозанятые граждане будут освобождены от подачи какой-либо отчетности и уплаты страховых платежей, кроме взносов в фонд ОМС.
О планах введения особого налогового режима Минфин рассказал в мае. Тогда замглавы ведомства Илья Трунин предположил, что он будет называться «налогом на профессиональный доход». Вероятным сроком его появления называли 2019 год.
Комментарии10
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goga_s 04 августа 2018 | 12:42
"...будут освобождены от подачи какой-либо отчетности.." - т.е. "самозанятые" будут ЧЕСТНО рассчитывать эти "4%", САМИ??
Кто в это верит, отзовись??
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
tv_victim 04 августа 2018 | 12:54
goga_s: Это просто пробный шар. Приманка. Стоит только самозанятому гражданину хоть однажды появиться в поле зрения государства - пиши пропало. Год-два подержат такой мягкий режим, а когда выявят достаточное количество этих "самозанятых" - и аля-улю! Так обложат налогами, что хоть в петлю лезь! Успокаивает одно - чиновники, по своей тупости считают народ наивными простачками.... Так что эта идея провалится с не меньшим треском, что и остальные инициативы......
pmasel 04 августа 2018 | 12:58
Который год пытаются вывести самозанятых из тени, а они все не хотят.
И вот опять.
Из Ведомостей:
Добровольно самозанятые смогут отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступить через приложение в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда она будет создана. Если же человек не будет платить взносы, он будет иметь право лишь на социальную пенсию, которая после повышения пенсионного возраста будет выплачиваться с 70 лет (сейчас - с 65 лет, в 2018 г. социальная пенсия составляет 5180 руб.).
juche 04 августа 2018 | 13:09
4% от чего ?, зарплаты Сечина.
stebinmaku 04 августа 2018 | 12:42
Одной рукою самозанят, другою профналог плачу́..
tv_victim 04 августа 2018 | 12:50
Конгениально! Осталось только учредить какое-нибудь суперминистерство с суперполномочиями для определения реального дохода самозанятых! Идиотизм на марше....
peresvet73 04 августа 2018 | 12:59
На этом этапе у них задача выявить самозанятых. А когда люди легализуются, то законы быстренько поменяют... Шулерская власть!
orein51 04 августа 2018 | 13:04
под 4% мы их выловим, а потом...
sergo_25_26 04 августа 2018 | 13:13
orein51: Эти 4 быстро превратятся в 40.
kochar 04 августа 2018 | 13:07
Субсидии государства для самозанятых граждан может составить 4%
Живой анекдот.