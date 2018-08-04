Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью вдвое превысил допустимую норму
Об этом говорится на сайте Мосэкомониторинга. Специалисты объяснили, что на рассеивание вредных выбросов повлияла погода. В организации уточнили, что такие показатели не превысили безопасный уровень, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения. В течение дня воздух должен очиститься.
Комментарии8
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barsuchok 04 августа 2018 | 12:45
ВОЗ санкционировала, дышать можно, но через раз.
opex46 04 августа 2018 | 12:48
Как там Вова?..
grigol331 04 августа 2018 | 13:10
opex46:
Заправляет свежий ботокс - старый провонялся.
bencionchik 04 августа 2018 | 13:03
Кремль работает!
grigol331 04 августа 2018 | 13:12
bencionchik:
Очень натужно.
luger_max_otto 04 августа 2018 | 13:08
Путинский режим продолжает вонять...
vlabumur 04 августа 2018 | 13:21
"А, етить твою мать, никогда такого не было, и вот опять."
ed10075 04 августа 2018 | 13:30
Режим Клептократии смердит.