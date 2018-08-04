Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью вдвое превысил допустимую норму

Об этом говорится на сайте Мосэкомониторинга. Специалисты объяснили, что на рассеивание вредных выбросов повлияла погода. В организации уточнили, что такие показатели не превысили безопасный уровень, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения. В течение дня воздух должен очиститься.