В российских городах сегодня проходят новые акции против повышения пенсионного возраста
В российских городах сегодня проходят новые акции против повышения пенсионного возраста. Один из согласованных митингов состоялся в Волгодонске. Организатор – местный депутат КПРФ Алексей Мисан – прочитал собравшимся принятую резолюцию.
КПРФ и «Справедливая Россия» инициировали проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.
Комментарии4
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luger_max_otto 04 августа 2018 | 12:44
Это нормально, но реальная картинка будет складываться в сентябре...
radionews 04 августа 2018 | 12:50
А-хахаха!!!
Нет, русские неисправимы!!
Ну, как вы думаете, что, под ваши тупые сходняки, должен сделать товарищ Путин, чтоб, с одной стороны, будучи избранным, выполнить требования избирателей, а с другой, будучи полностью зависимым, выполнить требования кредиторов?- правильно!! Он должен оставить пенсионный возраст прежним, но уменьшить в три раза размер пенсии.
И это ещё хорошо, если только в три, а не в пять раз.
И что вы будете делать, при таком раскладе, ведь Путин выполнит ваше требование?
И как вас всех будут называть после этого ваши внуки?
Это очень смешно - поведение амёб.
vincenttt 04 августа 2018 | 12:57
Сначала неконституционно переназначили эту гэбистскую шваль, а теперь протестуют, дебилы!
sergei_tn 04 августа 2018 | 13:07
И к сентябрю "по просьбе народа" , любимый вождь и учитель урезонит зарвавшихся чиновников.
Рейтинг его снова вырастет до нормальных для него 146% и все успокоятся.
Ради этого вся заваруха и затеяна :)