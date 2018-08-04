Следствие изучит обстоятельства подготовки пилотов вертолетов и выдачи им летных удостоверений...

Об этом в Следственном комитете сказали на фоне крушения Ми-8 в Красноярском крае. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилотирования. Воздушное судно зацепило лопастями груз, закрепленный на впереди летящей машине. В результате авиакатастрофы погибли все 18 человек, находившиеся на борту вертолета.