Следствие изучит обстоятельства подготовки пилотов вертолетов и выдачи им летных удостоверений
Об этом в Следственном комитете сказали на фоне крушения Ми-8 в Красноярском крае. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилотирования. Воздушное судно зацепило лопастями груз, закрепленный на впереди летящей машине. В результате авиакатастрофы погибли все 18 человек, находившиеся на борту вертолета.
Комментарии4
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patrikk_1 04 августа 2018 | 12:44
Следствие изучит обстоятельства подготовки пилотов вертолетов и выдачи им летных удостоверений...
Ну правильно, сейчас как раз самое время проверить ихние лётные удостоверения, а проверять их до аварии, не было никакой необходимости.
mordvinyka_zabiyka 04 августа 2018 | 13:10
patrikk_1: вертолёты изобрел укроп Сикорский Надо их запретить
kryimzdick 04 августа 2018 | 12:46
Запретить вертолеты
viktorova 04 августа 2018 | 12:48
Сечин людей на верную смерть отправил?