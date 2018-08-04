КНДР и Южная Корея согласовали списки участников встреч разделенных семей

Об этом сообщает агентство «Ренхап». Родственники, разлученные в ходе Корейской войны, могут встретиться в двадцатых числах августа. Событие состоится в отеле к северу от демилитаризованной зоны. Стороны должны будут привезти туда по сто человек. Северная и Южная Кореи договорились о встрече разделенных семей на саммите в апреле. Страны также решили расширять контакты на всех уровнях и начать работу по соединению железных и автомобильных дорог.