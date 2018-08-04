В Дании впервые оштрафовали за ношение никаба

Произошло это после вступления в силу закона о запрете носить одежду, которая закрывает лицо.

Жительница Дании зашла в торговый центр в головном уборе, который оставляет открытыми только глаза, а лицо полностью скрывает от окружающих. Никаб 28-летней девушки вызвал возмущение другой женщины, которая сначала начала словесную перепалку, а потом пыталась сорвать его с головы мусульманки. На эскалаторе началась драка, которую остановили сотрудники полиции, сообщает телерадиокомпания «Deutsche Welle». Девушку в никабе в итоге оштрафовали на 134 евро по новому закону о запрете на сокрытие своего лица в общественных местах. Он вступил в силу в Дании 1 августа. Против нововведения уже выступили мусульмане, проживающие в Дании, и ряд правозащитных организаций. В Копенгагене прошли многочисленные акции протеста, их участники настаивают, что отказ от никаба или паранджи должен быть личным выбором исповедующих ислам женщин, а не государственным запретом.

Запрет на ношение никаба и паранджи действует во Франции, Бельгии, Австрии и Болгарии.