В Дании впервые оштрафовали за ношение никаба
Произошло это после вступления в силу закона о запрете носить одежду, которая закрывает лицо.
Жительница Дании зашла в торговый центр в головном уборе, который оставляет открытыми только глаза, а лицо полностью скрывает от окружающих. Никаб 28-летней девушки вызвал возмущение другой женщины, которая сначала начала словесную перепалку, а потом пыталась сорвать его с головы мусульманки. На эскалаторе началась драка, которую остановили сотрудники полиции, сообщает телерадиокомпания «Deutsche Welle». Девушку в никабе в итоге оштрафовали на 134 евро по новому закону о запрете на сокрытие своего лица в общественных местах. Он вступил в силу в Дании 1 августа. Против нововведения уже выступили мусульмане, проживающие в Дании, и ряд правозащитных организаций. В Копенгагене прошли многочисленные акции протеста, их участники настаивают, что отказ от никаба или паранджи должен быть личным выбором исповедующих ислам женщин, а не государственным запретом.
Запрет на ношение никаба и паранджи действует во Франции, Бельгии, Австрии и Болгарии.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sutara 04 августа 2018 | 12:13
Только так! А кому не нравится может спокойно переехать в другое государство. В Чечню например. Там это будет приветствоваться!
vlabumur 04 августа 2018 | 12:30
sutara: Вот это правильно и мыслить все должны единообразно.
А кто мыслит не по нашему того под суд и в лагеря..
polikarpich 04 августа 2018 | 12:43
vlabumur: Дело не в этом. Просто никогда и ничего хорошего не происходит от эдакого вот смешения "культур-мультур". Каждый должен жить в своей среде.
Приехал - так изволь полностью соответствовать местным законам, обычаям и традициям.
А вот если посмотреть наоборот? Могу я, например, приехав куда-нибудь к саудитам, ходить, как мне вздумается? Я уж не говорю про женщин.
vlabumur 04 августа 2018 | 13:09
polikarpich:
А вот если посмотреть наоборот? Могу я, например, приехав куда-нибудь к саудитам, ходить, как мне вздумается? Я уж не говорю про женщин.
+++++++++++++++++++++++++++++
Вот это в точку.А к людоедам приедешь будешь человечину жрать.
"изволь полностью соответствовать местным законам, обычаям и традициям"
Не надо уподобятся дикарям.
На улицах Перми очень много людей ходит в национальных одеждах Азии Африки и Индии и хорошо мне нравится.
moisha_sekilman 04 августа 2018 | 12:14
Страна идиотов - за нахождение голышом не наказывают. а за одежду штрафуют!
pionerka Зинаида Сацкая 04 августа 2018 | 12:33
moisha_sekilman: А если пройтись голышом в стране никабов?
polikarpich 04 августа 2018 | 12:37
moisha_sekilman: Действительно, непорядочек! Ну нельзя, оказывается, ходить по Копенгагену, закатанной в рубероид.
Нравится - поезжай туда, где это норма. И не суйся к другим со своими обычаями и традициями.
vladimirgornitsky 04 августа 2018 | 12:50
polikarpich:
Понимаете, такие женщины не вольны решать, носить ли им никаб, тем более не вольны решать, куда им ехать. А мужчин, которые заставляют женщин носить никаб (наверняка ведь есть такие, которые и рады были бы его снять), никто не трогает.
У нас в Израиле арабские женщины не носят никабы, ходят в более "вольых" хиджабах. Но за то время, что мы здесь живем, немало арабских девушкек были убиты своими отцами и братьями за неподобающее, с точки зрения мужчин, поведение. А уж в семье, где носят никаб, и говорить нечего - убьют запросто. Полиция ведь не предложит защиту девушке, которая решит снять никаб.
P.S. Забавно, у нас тут практически не увидишь арабскую женщину без хиджаба, хотя и встречаются изредка. При этом женщины пожилые носят какие-то бесформенные балахона, а вот молодые девушки ходят в платках, но при этом косметики у них на лице немеряно, а джинсы в обтяжку едва не лопаются, поскольку они в основном в не худышки...
monik_7 04 августа 2018 | 12:20
Да пусть носят. зато где еще так нахохочешься когда смотришь как они едят в ресторанах под своей тряпочкой. берут ложку с едрй, суют ее под тряпку, находят там свой рот, вставляют в темную эту ложку методом тыка...Это ж целое шоу.
vladimirgornitsky 04 августа 2018 | 12:34
Решение о запрете на никаб, принятое в ряде европейских стран, - это проявление неспособности решить проблему мусульманских иммигрантов. Проще всего отыгрываться на женщинах. Тех мужчин, которые запрещают женщинам снимать никаб, а тех, кто его снимет, могут и убить, предпочитают не трогать, поскольку с ними опасно связываться. Вот и воюют с беззащитными женщинами.
Я уж не говорю о пресечении пропаганды терроризма и сбора средств на террор, который происходит в европейских мечетях, - туда тоже не суются. Борются с никабами...
jurisconsult 04 августа 2018 | 12:44
vladimirgornitsky: Надо же с чего-то начинать?
vladimirgornitsky 04 августа 2018 | 12:52
jurisconsult:
Это все равно, что потерянный кошелек искать под фонарем, не потом, что его там потеряли, а потому что там светло.
jurisconsult 04 августа 2018 | 12:39
Ну и ничего страшного. Попробуйте на Аравийском полуострове разгуливать в христианской символике - - местные власти тут же объяснят всю глубину заблуждений. Почему же гораздо более лояльное правило в Европе вызывает возмущение исламского мира?
putin_itogy 04 августа 2018 | 12:39
ОБОРЗЕЛИ!
Даже в Саудовской Аравии женщины не скрывают свои прекрасные восточные личики...
Куда мир катится!
Скоро "мусульманский мужской совет"(подобие "женсовета",,)) придут ко мне заставить обрезать крайнюю плоть!