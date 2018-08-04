ЛГБТ-активисты проведут в Петербурге серию одиночных пикетов
Они предлагали Смольному девять вариантов маршрута для митинга, однако чиновники отклонили их все.
Акция под лозунгом «Ты сможешь» начнется сегодня на Дворцовой площади в 12.30. ЛГБТ-активисты решили провести ее в форме одиночных пикетов. Ранее они подали в Смольный несколько заявок, предложили девять различных вариантов маршрута. Однако чиновники им сказали, что по всем предложенным адресам в Петербурге ведутся некие ремонтные работы. Организаторы мероприятия попробовали оспорить действия администрации в суде, но безуспешно. Накануне они также проиграли апелляцию.
Как рассказал «Эху» координатор акции Юрий Гавриков, представитель комитета по вопросам законности на заседании заявил, что Смольный и в будущем не будет согласовывать мероприятия ЛГБТ-движения, потому что заявленные цели нарушают закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Ранее в администрации говорили, что марши активистов цитирую «наносят вред здоровью детей».
ЛГБТ-активисты проводят митинги в Петербурге уже восемь лет. За это время Смольный согласовывал мероприятия лишь единожды, однако провокаторы сорвали акцию.
Комментарии8
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moisha_sekilman 04 августа 2018 | 12:22
Подлые путиноиды не дают жизни честным пидарам!
Свободу пидарам, слава пидарам!
danko_vibla 04 августа 2018 | 12:26
moisha_sekilman: слававукраине!!!
zigfridf 04 августа 2018 | 12:23
Надеюсь, казаки будут гулять где-то поблизости. Да, и десантура еще не отошла от 2-го августа.
polikarpich 04 августа 2018 | 12:31
zigfridf: Ещё чеченов забыл упомянуть. Без этого недокомплект твоих "защитников".
И откуда в Питере "кизяки"? Это же, вроде бы, культурная столица, нет?
zigfridf 04 августа 2018 | 12:33
polikarpich: заезжал бы в Питер, знал бы, что казаков там достаточно. Еще в 90-е Невский начали патрулировать. Так что, без Кавказа вполне можно обойтись, своими силами.
polikarpich 04 августа 2018 | 12:49
zigfridf: Они в глаз часто получают? Для меня лично огромная разница, подойдёт ли ко мне мент или вот такое ряженое существо.
timwlad78 04 августа 2018 | 12:39
ЛГБТ-активисты проведут в Петербурге серию одиночных пикетов
Они предлагали Смольному девять вариантов маршрута для митинга, однако чиновники отклонили их все.
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Верное решение.
Запрещать извращённому сексу и вообще сексу общественную демонстрацию.
Страсти надобно под контролем держать, но не выставлять на показ.
А то ведь большинство образуют свою страсть демонстрировать начнёт чтобы предотвращать сексуальный разврат ,что не раз было это демонстрировано.
Всё о двух концах и всегда побеждает демократия.
vlabumur 04 августа 2018 | 12:44
Акция под лозунгом «Ты сможешь»
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Вот акция против повышения пенсионного возраста или в поддержку Сенцова
За я против другой вопрос но о чем понимаю.
А это о чем?