ЛГБТ-активисты проведут в Петербурге серию одиночных пикетов

Они предлагали Смольному девять вариантов маршрута для митинга, однако чиновники отклонили их все.

Акция под лозунгом «Ты сможешь» начнется сегодня на Дворцовой площади в 12.30. ЛГБТ-активисты решили провести ее в форме одиночных пикетов. Ранее они подали в Смольный несколько заявок, предложили девять различных вариантов маршрута. Однако чиновники им сказали, что по всем предложенным адресам в Петербурге ведутся некие ремонтные работы. Организаторы мероприятия попробовали оспорить действия администрации в суде, но безуспешно. Накануне они также проиграли апелляцию.

Как рассказал «Эху» координатор акции Юрий Гавриков, представитель комитета по вопросам законности на заседании заявил, что Смольный и в будущем не будет согласовывать мероприятия ЛГБТ-движения, потому что заявленные цели нарушают закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Ранее в администрации говорили, что марши активистов цитирую «наносят вред здоровью детей».

ЛГБТ-активисты проводят митинги в Петербурге уже восемь лет. За это время Смольный согласовывал мероприятия лишь единожды, однако провокаторы сорвали акцию.