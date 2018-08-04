Жители Петрозаводска получили сообщения о приостановке выплаты пенсий
Жители Петрозаводска получили сообщения о приостановке выплаты пенсий, — об этом сообщило издание «Невские новости». В смс говорилось о необходимости прийти в Пенсионный фонд с паспортом для разъяснений. В ведомстве утверждают, что никакие сообщения никому не отправляли, и выплаты никому не прекращались. Если подобное повторится, гражданам посоветовали обращаться в правоохранительные органы.
Комментарии6
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andygo__ru 04 августа 2018 | 12:11
уффф..... Ну, пронесло пенсионеров... в этот раз
jetsam 04 августа 2018 | 12:16
репетиция? тренировка?проверка реакции?
ну никто бастовать не стал, за вилами не побежали,
так что ждите......окончательного решения пенсионного вопроса..
kir_pich_101 04 августа 2018 | 12:21
Вредная выплата.
Зачем позволять жить людям, которые за тебя голосовали?
Пора отменить, все равно выборы уже никому не нужны, пустая формальность и трата денег.
vincenttt 04 августа 2018 | 12:25
Вот так целенаправленно и последовательно гопник питерский гэбистский продолжает уничтожать граждан РФ!
vlabumur 04 августа 2018 | 12:27
За такие шуточки над стариками сажать надо.
timwlad78 04 августа 2018 | 12:33
Ну это типичная диссидентская провокация на счёт того что и пенсии престанут платить, когда как в России уравняли прожиточный минимум с минимальной заплатой которая составляет 12 тысяч рублей в месяц .И это делается для того чтобы прикрыть американскую и евросоюзовскую помощь Украине которая в реальности ограбила страну и людей и теперь дерут и шкуру вместе с мясом ,на донорами все стали на Украине без их согласия , чтобы тем самым попытаться навязать и России тоже самое и уравнять Россию с украинскими дебилами во власти. То есть вернуть Россию к 1990тым годам.
Диссиденты обслуживающие интересы врагов России все проблемы запада переформатируют в проблемы России и начинают раздувать это в средствах массовой информации.
Так поступала всегда в России российская пишущая и театральная, и деятели искусств так называемая интеллигенция которые есть алчное быдло состоящее из алчных расистов и нацистов.