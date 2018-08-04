Жители Петрозаводска получили сообщения о приостановке выплаты пенсий, — об этом сообщило издание «Невские новости». В смс говорилось о необходимости прийти в Пенсионный фонд с паспортом для разъяснений. В ведомстве утверждают, что никакие сообщения никому не отправляли, и выплаты никому не прекращались. Если подобное повторится, гражданам посоветовали обращаться в правоохранительные органы.