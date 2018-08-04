Крушение Ми-8 в Красноярском крае произошло после того, как воздушное судно столкнулось с грузом
Крушение вертолета в Красноярском крае произошло после того, как воздушное судно столкнулось с грузом, который несла другая машина, летевшая впереди. Пилот Евгений Бердюгин рассказал телеграм-каналу Мash, что поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение.
В результате крушения погибли 18 человек.
Комментарии3
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pravdatut 04 августа 2018 | 12:03
На нефтегазовом промысле в Южнокитайском море работала бигада вьетнамцев на МИ-8. Выполняли до 10 рейсов в день. За 5 лет, а может и более, аварий с жертвами не было!!!! Там был порядок.
vladislav 04 августа 2018 | 12:04
Ох, не тот МИ-8 разбился, ох, не тот...
andrew111 04 августа 2018 | 12:06
Перевозить пассажиров и грузы на вертолётах в 10-15 раз дороже, чем на самолётах той же пассажировместимости или грузоподъёмности. Вертолёты в пересчёте на лётный час гораздо аварийнее самолётов, примерно впятеро.
Берите пример с американцев на Аляске. Те давным-давно подсчитали, что гораздо рентабельнее строить взлётно-посадочную площадку около каждого маленького посёлочка или даже у каждого отдельного домика "на отшибе" и эксплуатировать самолёты, чем вертолёты соответствующих размеров и вместимости. Вертолёты в Америке и Канаде применяются в тех случаях, когда насущно необходимы зависания "на месте" над земной или водной поверхностью или вертикальная посадка и вертикальный взлёт, то есть при проведении геолого-разведочных, исследовательских, охотничьих, поисково-спасательных, санитарных операций и специальных кино- и фотосъёмок. Во всех остальных случаях используются самолёты. Но, как известно, "бедная" Америка "богатой" России не указ.