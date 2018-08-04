Россия предложила США сотрудничество по вопросу восстановления Сирии
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на документ американского правительства. Письмо с соответствующей инициативой направил начальник Генштаба Валерий Герасимов своему американскому коллеге Джозефу Данфорду. Это случилось после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва предложила Вашингтону вместе работать над восстановлением экономики в зонах, подконтрольных Башару Асаду. По данным Рейтер, в США эту инициативу восприняли холодно. Как уточняет агентство, письмо не стало результатом двухсторонней встречи в Финляндии, хотя Россия, якобы, пыталась представить это именно так.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andy66 04 августа 2018 | 11:38
предложила продать свой очередной "уход из Сирии"?
fig_vvam 04 августа 2018 | 11:54
andy66: Ни в коем случае.
Предложила США оплатить укрепление режима Асада.
У России для этого денег реально нет.
А страна в развалинах.
Неплохо бы, если США будут оплачивать восстановление, а Россия будет "сотрудничать", т.е. говорить, что это она восстанавливает.
Естественно США над таким предложением просто посмеялись
testmeter 04 августа 2018 | 11:40
Сами рушим, сами строим
И гордимся общественным строем
netnadegdy 04 августа 2018 | 11:46
ндс повысили-деньги есть!
monterado_ancona_marche 04 августа 2018 | 11:47
Очередной голимый фейк.
Очень неубедительный...
askol2016 04 августа 2018 | 12:00
Бомбили русские, а восстанавливать будут американцы. Трамп угорит со смеху...