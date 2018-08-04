Россия предложила США сотрудничество по вопросу восстановления Сирии

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на документ американского правительства. Письмо с соответствующей инициативой направил начальник Генштаба Валерий Герасимов своему американскому коллеге Джозефу Данфорду. Это случилось после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва предложила Вашингтону вместе работать над восстановлением экономики в зонах, подконтрольных Башару Асаду. По данным Рейтер, в США эту инициативу восприняли холодно. Как уточняет агентство, письмо не стало результатом двухсторонней встречи в Финляндии, хотя Россия, якобы, пыталась представить это именно так.