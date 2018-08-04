Полиция не установила мотивы стрелка, который убил в Лас-Вегасе 59 человек. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Стивен Пэддок открыл огонь из отельного номера по посетителям фестиваля кантри-музыки. Более пятисот человек были ранены, а преступник покончил с собой. Трагедия стала самым массовым убийством в истории страны. Полиция не рассматривала версию теракта, хотя ответственность за произошедшее на себя взяла одна из террористических организаций.