В Иране демонстранты напали на религиозную школу в окрестностях Тегерана, — сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на местные СМИ. Инцидент произошел на фоне массовых акций протеста. На улицы вышли люди, недовольные ростом цен. Курс иранской валюты рухнул в ожидании новых американских санкций. Они коснутся автомобильного сектора, торговли золотом и металлом.

В мае Вашингтон вышел из соглашения по иранскому атому и объявил о возобновлении санкций против Тегерана.