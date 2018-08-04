В Иране демонстранты напали на религиозную школу в окрестностях Тегерана
В Иране демонстранты напали на религиозную школу в окрестностях Тегерана, — сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на местные СМИ. Инцидент произошел на фоне массовых акций протеста. На улицы вышли люди, недовольные ростом цен. Курс иранской валюты рухнул в ожидании новых американских санкций. Они коснутся автомобильного сектора, торговли золотом и металлом.
В мае Вашингтон вышел из соглашения по иранскому атому и объявил о возобновлении санкций против Тегерана.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 04 августа 2018 | 12:03
Провоцированием недовольства граждан в стране-противнике Штаты овладели в совершенстве. Им бы молчать по поводу вмешательства в их Выборы, ибо это в их стиле.
len56 04 августа 2018 | 12:07
Ирану капец.
Это просто праздник какой-то!