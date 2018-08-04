Мария Бутина переписывалась с бывшим членом штаба Дональда Трампа

Мария Бутина, обвиняемая в США в работе незарегистрированным иностранным агентом, переписывалась с бывшим членом штаба Дональда Трампа. Это произошло за несколько недель до президентских выборов позапрошлого года – пишет газета The Washington Post, ссылаясь на показания россиянки, которые она дала американскому сенату. Экс-помощник Трампа Джеффри Гордон утверждает, что не обсуждал с Бутиной избирательную кампанию.

29-летней россиянке инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.