Мария Бутина переписывалась с бывшим членом штаба Дональда Трампа
Мария Бутина, обвиняемая в США в работе незарегистрированным иностранным агентом, переписывалась с бывшим членом штаба Дональда Трампа. Это произошло за несколько недель до президентских выборов позапрошлого года – пишет газета The Washington Post, ссылаясь на показания россиянки, которые она дала американскому сенату. Экс-помощник Трампа Джеффри Гордон утверждает, что не обсуждал с Бутиной избирательную кампанию.
29-летней россиянке инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.
Комментарии3
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m_doc 04 августа 2018 | 11:38
Подумаешь, большое дело. У нас кадидатке в презы Собчак доверенных лиц Радио Свобода назначает - и ничо, будто так и надо.
tom_tom 04 августа 2018 | 11:50
Путину под пытками НАТО пришлось повысить НДС.
poluputing 04 августа 2018 | 11:56
Вся россиянская внешняя политика - использование вагины Бутиной и ВАГИНАровцев. Ну иногда ещё отрава для разнообразия