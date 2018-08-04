В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты
Как пишет «Коммерсантъ», их временно запретили в Приморском крае, Якутии, Рязанской области в рамках акции «Подари мне жизнь». С такой инициативой выступил фонд супруги премьера Дмитрия Медведева, Светланы.
При этом, в Минздраве утверждают, что никакого запрета нет. Акцию называют «днями тишины». Как пишет «Коммерсантъ», для некоторых эти дни могут стать решающими – после определенного срока прерывать беременность уже нельзя.
Комментарии8
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danko_vibla 04 августа 2018 | 11:44
Родители бабки данко1 тоже своё время под мораторий попали.
luger_max_otto 04 августа 2018 | 11:52
Маразм носителей отличных скреп крепчает с каждым днем.
tadolg 04 августа 2018 | 12:04
luger_max_otto: всех детей, которые в результате этого моратория родятся и окажутся брошенными, обустроить на проживание во дворец с продом с домоком для уточки. Няней будет Светлана Медведева.
poluputing 04 августа 2018 | 11:52
danko_vibla: вобла, радуйтесь. Светлана Медведева на вашего неабортированного ублюдка денежки подкинет? Из украденных ранее.
vincenttt 04 августа 2018 | 11:53
Тогда уж и мораторий но воровство путинской холуйни - "вертикали власти" надо вводить..
wertzuwachs 04 августа 2018 | 11:58
Не вопрос. Непутевые мамаши будут выбрасывать новорожденных в мусорки.
kау 04 августа 2018 | 11:59
Борцы с абортами в вооруженных силах цинично создают спрос на платные абортарии и контрацепцию.Этим бизнесом до них занималось US ID.Мерзкий бабтистский бизнес прочно пустил корни в мозгах нашей элиты.
ak242 04 августа 2018 | 12:05
Правильное решение!
И зачатие по таллонам тоже