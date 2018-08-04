В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты

Как пишет «Коммерсантъ», их временно запретили в Приморском крае, Якутии, Рязанской области в рамках акции «Подари мне жизнь». С такой инициативой выступил фонд супруги премьера Дмитрия Медведева, Светланы.

При этом, в Минздраве утверждают, что никакого запрета нет. Акцию называют «днями тишины». Как пишет «Коммерсантъ», для некоторых эти дни могут стать решающими – после определенного срока прерывать беременность уже нельзя.