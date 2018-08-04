Крушение вертолета в Красноярском крае произошло после столкновением с грузом летевшей впереди машины

Крушение вертолета в Красноярском крае произошло после того, как воздушное судно столкнулось с грузом, который несла другая машина, летевшая впереди. Пилот Евгений Бердюгин рассказал телеграм-каналу Мash, что поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение.

В результате крушения погибли 18 человек.