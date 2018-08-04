Крушение вертолета в Красноярском крае произошло после столкновением с грузом летевшей впереди машины
Крушение вертолета в Красноярском крае произошло после того, как воздушное судно столкнулось с грузом, который несла другая машина, летевшая впереди. Пилот Евгений Бердюгин рассказал телеграм-каналу Мash, что поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение.
В результате крушения погибли 18 человек.
Комментарии5
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pravdatut 04 августа 2018 | 11:51
На нефтегазовом промысле в Южнокитайском море работала бигада вьетнамцев на МИ-8. Выполняли до 10 рейсов в день. За 5 лет, а может и более аварий с жертвами не было!!!! Там был порядок.
andrew111 04 августа 2018 | 12:00
pravdatut: Посмотрите американский документальный фильм "Последние дни во Вьетнаме" о бегстве в 1975 году южновьетнамских вертолётчиков со своими семьями на американские военные корабли в Южно-Китайском море. Это было время, когда США предали Южный Вьетнам и бросили его в 1973 году на съедение северовьетнамским коммунистическим людоедам.
Американские инструкторы незадолго до этого так вышколили южновьетнамских вертолётчиков, что те показывали просто чудеса лётного искусства, сажая вертолёты со своими родителями, жёнами и детьми на маленькие площадочки на американских кораблях, а огромные двухмоторные вертолёты "Чинук" зависали, касаясь колёсами водной поверхности (ибо им не было места на палубах американских кораблей), и сбрасывали людей в воду, где их подбирали американские моряки. Захватывающие сцены – все съёмки документальные, с русским переводом. Можно увидеть в Интернете, например, на zyx.watch. Высочайшее мастерство отчаявшихся южновьетнамских вертолётчиков…
andrang2 04 августа 2018 | 11:54
А где "черные ящики"?
andrew111 04 августа 2018 | 12:02
Перевозить пассажиров и грузы на вертолётах в 10-15 раз дороже, чем на самолётах той же пассажировместимости или грузоподъёмности. Вертолёты в пересчёте на лётный час гораздо аварийнее самолётов, примерно впятеро.
Берите пример с американцев на Аляске. Те давным-давно подсчитали, что гораздо рентабельнее строить взлётно-посадочную площадку около каждого маленького посёлочка или даже у каждого отдельного домика "на отшибе" и эксплуатировать самолёты, чем вертолёты соответствующих размеров и вместимости. Вертолёты в Америке и Канаде применяются в тех случаях, когда насущно необходимы зависания "на месте" над земной или водной поверхностью или вертикальная посадка и вертикальный взлёт, то есть при проведении геолого-разведочных, исследовательских, охотничьих, поисково-спасательных, санитарных операций и специальных кино- и фотосъёмок. Во всех остальных случаях используются самолёты. Но, как известно, "бедная" Америка "богатой" России не указ.
andrang2 04 августа 2018 | 12:05
Все уже давно привыкли, что видеокамеры могут передавать информацию прямо в интернет.
И цены на эти камеры очень небольшие, до 5 тыс. руб.
А просматривать когда захочешь с компьютера или с мобилы.
Так зачем эти "черные ящики", которые надо искать, потом они часто оказываются разбитыми с потерянной информацией?
На прослушивание телефонных разговоров населения и хранение по пол-года этой прослушки согласно яровскому закону деньги находят, а чтобы оснастить современной аппаратурой воздушные суда, духу не хватает?
Или из-за отсталости своего такого оборудования нет, а импортное применить стремно?