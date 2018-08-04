МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре
МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре. Днем воздух может прогреться до 32 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь. Во второй половине дня возможна гроза.
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МЧС предупреждает москвичей о сильной жаре. Днем воздух может прогреться до 32 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь. Во второй половине дня возможна гроза.
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