Крым из-за американских санкций покинула последняя западная гостиничная сеть
Американские ограничения запрещают компаниям из США вести деятельность на присоединенном полуострове.
В Крыму еще в 2015 перестала работать крупная сеть отелей – Radisson. Американская Carlson Rezidor Hotel Group рассталась со своим бизнесом в Алуште, где управляла гостиницей. После отказа в предоставлении франшизы, пришлось производить ребрендинг. Теперь же полуостров покинула еще и группа отелей Best Western Hotels & Resorts. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей местного гостиничного бизнеса, трехзвездочный отель «Best Western Севастополь», который ранее входил в указанную сеть, все же работает, но уже без известного американского бренда. Опасения штрафов и запрет на операции и транзакции через местные банки делает такой бизнес малоприбыльным, поэтому после ребрендинга отель стал называться просто «Гостиница Севастополь». Сотрудники уверяют, что качество сервиса остается прежним, — те же услуги и номера, но действие договора о франшизе прекратилось в октябре 2017 года .
Пока не вполне ясно, был ли договор о франшизе расторгнут по инициативе Best Western или владельцев отеля. О том, какие конкретно санкции привели к окончанию сотрудничества с франшизой не уточняется.
Комментарии21
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testmeter 04 августа 2018 | 11:13
Чё вы жалуетесь!? Рассеюшка защитила вас от угнетения Украиной, спасла от кровавой жидобандеровской хунты. Ради родной говени можно и нужно потерпеть.
danko_vibla 04 августа 2018 | 11:16
testmeter: где старуха данко1 спец по отелям?
r88w556xl4 04 августа 2018 | 11:24
testmeter: Чё вы жалуетесь!?
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Где ты увидел, что кто-то жалуется? А на американских буржуев и их прибыль россиянам абсолютно плевать.
kryimzdick 04 августа 2018 | 11:29
r88w556xl4: Крым так засрали с 2013 года, что страшно смотреть.
Был там в 2013 году и сейчас в июле. Просто задница какая-то, а не курорт.
r88w556xl4 04 августа 2018 | 12:03
kryimzdick: Ты так неумно врешь, как будто Крым это ЦАР и никому неведомо, что там происходит в действительности.
testmeter 04 августа 2018 | 11:47
r88w556xl4: "американские буржуи" платили в бюджет Крыма очень немалые проценты от своих доходов и привлекали в свои гостиницы богатых туристов и инвесторов. Интересно узнать, сколько принесли в этот бюджет буржуи россиянские, отжавшие все, созданное Украиной? Я не имею в виду керченские мосты и прочие карнавальные "стройки века". А зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные объекты и т.д. Денег нет, но вы держитесь?
r88w556xl4 04 августа 2018 | 12:01
testmeter: Не переживай за проценты, теперь их будет платить российский отель. который никуда не делся после ухода американцев. И все заработанные деньги останутся в России же.
Так ты так и не ответил, кто там жалуется. Новость вполне отличная.
poluputing 04 августа 2018 | 11:15
День начинается славненько. радостными событиями
ura_123 04 августа 2018 | 11:20
А если бы не санкции жмвотворящие,там бы кроме американских гостиниц стояли бы танки НАТЫ !
detul 04 августа 2018 | 11:28
ura_123: А вокруг танков НАТО творилась кровавая вакханалия из поездов дружбы, на которых в Крым собирались приехать сторонники западного пути развития Украины. ...
kryimzdick 04 августа 2018 | 11:31
detul: че-то с 1991 года они ни разу не приехали, а тут вдруг...
detul 04 августа 2018 | 11:33
kryimzdick: Ну так надо же выгнать из Крыма примерно миллион сочувствующих России .... Неужели это пришлось бы поручить миротворцам из НАТО?
kryimzdick 04 августа 2018 | 11:34
detul: кто сказал, что надо выгнать?
testmeter 04 августа 2018 | 11:49
detul: А также распять всех русскоязычных мальчиков в трусиках
detul 04 августа 2018 | 12:05
testmeter: Намекаете на батальон "Торнадо" ?
detul 04 августа 2018 | 11:22
То есть все деньги, которые приносит гостиница Севастополь, останутся в России? Ну так что в этом плохого.
poluputing 04 августа 2018 | 11:34
detul: плохое - падение уровня сервиса и снижение доходности. Но вам то , привыкшим к выгребным ямам, ничё
detul 04 августа 2018 | 12:01
poluputing: Постаратесь объяснить, как отсутствие платежа по франшизе скажется на уровне сервиса. Там работали горничные и портье из США?, туда поставлялись расходники из США (из тех, что запрещены к ввозу/вывозу) .... И постарайтесь при этом не плевать какашками из своей ямы.
pravdatut 04 августа 2018 | 11:27
Зато Крымнаш и Путин выиграл выборы!
oleg_kievlyanin 04 августа 2018 | 11:32
Неправильный заголовок. Не из американских санкций, а из за аннексии Крыма.
piterjanis 04 августа 2018 | 11:41
Ну всё! Всё пропало!