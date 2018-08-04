Крым из-за американских санкций покинула последняя западная гостиничная сеть

Американские ограничения запрещают компаниям из США вести деятельность на присоединенном полуострове.

В Крыму еще в 2015 перестала работать крупная сеть отелей – Radisson. Американская Carlson Rezidor Hotel Group рассталась со своим бизнесом в Алуште, где управляла гостиницей. После отказа в предоставлении франшизы, пришлось производить ребрендинг. Теперь же полуостров покинула еще и группа отелей Best Western Hotels & Resorts. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей местного гостиничного бизнеса, трехзвездочный отель «Best Western Севастополь», который ранее входил в указанную сеть, все же работает, но уже без известного американского бренда. Опасения штрафов и запрет на операции и транзакции через местные банки делает такой бизнес малоприбыльным, поэтому после ребрендинга отель стал называться просто «Гостиница Севастополь». Сотрудники уверяют, что качество сервиса остается прежним, — те же услуги и номера, но действие договора о франшизе прекратилось в октябре 2017 года .

Пока не вполне ясно, был ли договор о франшизе расторгнут по инициативе Best Western или владельцев отеля. О том, какие конкретно санкции привели к окончанию сотрудничества с франшизой не уточняется.