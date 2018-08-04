В ряде российских городов сегодня проходят новые митинги против повышения пенсионного возраста

Они уже начались в Волгодонске и Тюмени.

У властей есть вариант отказаться от пенсионной реформы, — сказал «Эху» политолог Валерий Соловей.

Крупные митинги против повышения пенсионного возраста прошли по всей стране в конце июля. КПРФ и «Справедливая Россия» инициировали проведение референдума по этому вопросу.