В ряде российских городов сегодня проходят новые митинги против повышения пенсионного возраста
Они уже начались в Волгодонске и Тюмени.
У властей есть вариант отказаться от пенсионной реформы, — сказал «Эху» политолог Валерий Соловей.
Крупные митинги против повышения пенсионного возраста прошли по всей стране в конце июля. КПРФ и «Справедливая Россия» инициировали проведение референдума по этому вопросу.
Комментарии6
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jjuddgge_ddrredd 04 августа 2018 | 11:19
Это не реформа, а один из 400 способов легального отъёма денег у населения.
Здесь какая проблема. Пока МИЛЛИОНЫ не выйдут на улицы, Власть будет проводить свою линию.
А миллионы и не собираются выходить.
Личный пример. Мои родители уже давно на пенсии, им всё равно. Минимальная пенсия в Москве по старости при стаже в 25 лет, по-моему где-то 17 тыс рэ. Мама такую получает. Отец - где-то 30 тысяч. Бесплатный транспорт в Москве, бесплатный проезд на дачу, лекарства. Они всем довольны, и не поверите, благодарят...Путина)))
Это должно коснуться Меня в первую очередь. Но Мне лень протестовать, в такую жару, как сейчас в Москве. Еду через пару часоффф на дачу - жарить шашлыки и купаться в пруду. Такова проза жизни...хе-хе.
detul 04 августа 2018 | 11:25
Странно, что о митингах, которые организует КПРф, сообщает демократическая радиостанция. Молчать об этом надо. Придут коммунисты к власти, закроют Эхо.
luger_max_otto 04 августа 2018 | 11:35
К какой власти... Дедушка Зю один раз мог прийти к власти- но с тех пор у него недержание мочи стало систематическим. На митингах без памперсов не появляется. А на власть- никакого памперса не хватит.
putin_itogy 04 августа 2018 | 11:26
Ракеты достроить, Крым прокормить, сирийских детишек поднять до совершеннолетия.
Всё это Упырь мог сделать, леко и непринуждённо.
Отменив заоблачные "пенсии"(военным, силовикам, летунам, прокурорским).
Ибо их и пенсиями язык не поворачивается называть, вот на профильных форумах, иногда эти "работяги-трудяги" проговаривась, называют иногда, суммы своих пособий по безработице: 40-50-80 тыр. в месяц.
Урежь им эти грабительские выплаты, сравняй их по стране, например, "ВСЕМ ПО 25".
И БУДЕТ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ СЧАСТЬЕ ВЕЛИКОЕ.
И ПОВЕРЬТЕ, НИКТО НЕ ВЫЙДЕТ НИ НА КАКУЮ УЛИЦУ.
И путину поставят памятник, прижизненный, в Чебоксарах, позолотой сусальной..
fakep 04 августа 2018 | 11:35
Чем эти "митинги" по результативности отличаются от одиночных пикетов?
utax 04 августа 2018 | 11:45
Уровнять всех в пенсионных правах! Ментам на пенсию как всем!
utax 04 августа 2018 | 11:45
Уровнять всех в пенсионных правах! Ментам на пенсию как всем!