В Музее Тургенева в центре Москвы был ликвидирован пожар
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Он отметил, что горел деревянный фасад здания. По некоторым данным, очаг находился внутри. Пострадавших нет.
Дом был построен в ХIХ веке. Тургенев описал особняк в повести «Муму». Музей был открыт в 2009-м. Здание находится на реконструкции.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dyymm 04 августа 2018 | 11:11
Реконструкция по московски - сначала сжечь, а потом на этом месте построить очередной торгово-развлекательный комплекс...
neyexo 04 августа 2018 | 11:30
dyymm:
конечно! Я-то думал кто-то себе особнячок там хочет
neyexo 04 августа 2018 | 11:18
Не там стоит, значит, музей.
Надо ему новое здание выделить, где-нибудь в Бутово
kryimzdick 04 августа 2018 | 11:26
Спасайте Му-Му