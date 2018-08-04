В Музее Тургенева в центре Москвы был ликвидирован пожар

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Он отметил, что горел деревянный фасад здания. По некоторым данным, очаг находился внутри. Пострадавших нет.

Дом был построен в ХIХ веке. Тургенев описал особняк в повести «Муму». Музей был открыт в 2009-м. Здание находится на реконструкции.