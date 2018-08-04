18 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело, следователи изъяли для изучения полетные документы и образцы топлива.

Вертолет Ми-8 рухнул на землю, разрушился и сгорел после того, как зацепился за оборудование, которое перевозили на подвеске другого вертолета. Произошло крушение недалеко от города Игарка вскоре после взлета. На борту находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не выжил, рабочие вахтовых смен направлялись на станцию по перекачке нефти. Во втором вертолете люди не пострадали. Уголовное дело Следственный комитет возбудил по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, расследованием займется центральный аппарат СК. На месте катастрофы уже найдены бортовые самописцы. Однако, по данным источника агентства «Интерфакс», маловероятно, что они помогут установить причины падения вертолета, поскольку он упал слишком стремительно и приборы могли не успеть зафиксировать важные сведения. Уже известно, что полет проходил в простых метеоусловиях, осадков не было. Вертолет принадлежал авиакомпании Utair.

Пассажиры вертолеты были застрахованы, их семьи получат все необходимые выплаты.