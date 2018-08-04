18 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Красноярском крае
Возбуждено уголовное дело, следователи изъяли для изучения полетные документы и образцы топлива.
Вертолет Ми-8 рухнул на землю, разрушился и сгорел после того, как зацепился за оборудование, которое перевозили на подвеске другого вертолета. Произошло крушение недалеко от города Игарка вскоре после взлета. На борту находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не выжил, рабочие вахтовых смен направлялись на станцию по перекачке нефти. Во втором вертолете люди не пострадали. Уголовное дело Следственный комитет возбудил по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, расследованием займется центральный аппарат СК. На месте катастрофы уже найдены бортовые самописцы. Однако, по данным источника агентства «Интерфакс», маловероятно, что они помогут установить причины падения вертолета, поскольку он упал слишком стремительно и приборы могли не успеть зафиксировать важные сведения. Уже известно, что полет проходил в простых метеоусловиях, осадков не было. Вертолет принадлежал авиакомпании Utair.
Пассажиры вертолеты были застрахованы, их семьи получат все необходимые выплаты.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pravdatut 04 августа 2018 | 11:23
На нефтегазовом промысле в Южнокитайском море работала бигада вьетнамцев на МИ-8. Выполняли до 10 рейсов в день. За 5 лет аварий с жертвами не было!!!! Там был порядок.
andrew111 04 августа 2018 | 11:51
pravdatut: Посмотрите американский документальный фильм "Последние дни во Вьетнаме" о бегстве в 1975 году южновьетнамских вертолётчиков со своими семьями на американские военные корабли в Южно-Китайском море. Это было время, когда США предали Южный Вьетнам и бросили его в 1973 году на съедение северовьетнамским коммунистическим людоедам.
Американские инструкторы незадолго до этого так вышколили южновьетнамских вертолётчиков, что те показывали просто чудеса лётного искусства, сажая вертолёты со своими родителями, жёнами и детьми на маленькие площадочки на американских кораблях, а огромные двухмоторные вертолёты "Чинук" зависали, касаясь колёсами водной поверхности (ибо им не было места на палубах американских кораблей), и сбрасывали людей в воду, где их подбирали американские моряки. Захватывающие сцены – все съёмки документальные, с русским переводом. Можно увидеть в Интернете, например, на zyx.watch. Высочайшее мастерство отчаявшихся южновьетнамских вертолётчиков…
sergeoa 04 августа 2018 | 11:27
Какая радостная новость, для оппозиционного русофобствующего радио...есть повод полить грязью
andrew111 04 августа 2018 | 11:30
sergeoa: Нет никакой радостной новости, есть страна дураков.
andygo__ru 04 августа 2018 | 11:36
sergeoa: "Какая радостная новость, для оппозиционного русофобствующего радио...есть повод полить грязью" ----
--- ну, раз для тебя это - радостная новость, то - сочувствую твоим родителям. ;(
Вообще-то, вод для меня лично, это - четкий знак бардака. Возможно, случайного.
poluputing 04 августа 2018 | 11:37
sergeoa: чему радаваться? Вахтовики то большей частью - украинцы
lisitsa1962 04 августа 2018 | 12:06
poluputing: Вахтовики то большей частью - украинцы
---
Вахтовики - хохлы. Украинцы в РФ не работают
andrew111 04 августа 2018 | 11:27
Перевозить пассажиров и грузы на вертолётах в 10-15 раз дороже, чем на самолётах той же пассажировместимости или грузоподъёмности. Вертолёты в пересчёте на лётный час гораздо аварийнее самолётов, примерно впятеро.
Берите пример с американцев на Аляске. Те давным-давно подсчитали, что гораздо рентабельнее строить взлётно-посадочную площадку около каждого маленького посёлочка и даже у каждого отдельного домика "на отшибе" и эксплуатировать самолёты, чем вертолёты соответствующих размеров и вместимости. Вертолёты в Америке и Канаде применяются в тех случаях, когда насущно необходимы зависания "на месте" над земной или водной поверхностью или вертикальная посадка и вертикальный взлёт, то есть при проведении геолого-разведочных, исследовательских, охотничьих, поисково-спасательных, санитарных операций и специальных кино- и фотосъёмок. Во всех остальных случаях используются самолёты. Но, как известно, "бедная" Америка "богатой" России не указ.
slawa1940 04 августа 2018 | 12:00
Неужели "не то" топливо способствовало столкновению? Бортовые приборы всегда показывают что есть и "не успеть" не могут. Мои сожаления родным и близким погибших.