Адвокаты американского кинопродюсера Харви Вайнштейна просят суд снять с него обвинения в изнасиловании
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, защитники утверждают, что связь между кинодеятелем и истицей случилась по обоюдному согласию. После этого отношения между ними продолжились. В качестве доказательств юристы предоставили электронную переписку, которую они вели после эпизода, который женщина трактует как изнасилование.
В прошлом октябре газета The New-York Times опубилковала статью о том, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц, работавших на его компанию. Позже с аналогичными утверждениями выступили более 80 женщин, в том числе и голливудские звезды.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
molchun 04 августа 2018 | 11:22
Давно пора понять, что sex двигатель прогресса. Трахаются все. И звезды и президенты и депутаты. Такова физиология приматов (и не только). И права тетка, которая сказала, что секса в СССР нет. А раз нет секса , то и прогресса нет. Поэтом СССР и сгинул.