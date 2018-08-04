Адвокаты американского кинопродюсера Харви Вайнштейна просят суд снять с него обвинения в изнасиловании

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, защитники утверждают, что связь между кинодеятелем и истицей случилась по обоюдному согласию. После этого отношения между ними продолжились. В качестве доказательств юристы предоставили электронную переписку, которую они вели после эпизода, который женщина трактует как изнасилование.

В прошлом октябре газета The New-York Times опубилковала статью о том, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц, работавших на его компанию. Позже с аналогичными утверждениями выступили более 80 женщин, в том числе и голливудские звезды.