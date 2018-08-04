Z Архив новостей новости
5 24 6 3595
10:31, 04 августа 2018

Из Крыма ушел последний отель западной сети

По данным Рейтер, полуостров покинула американская Best Western Hotel&Resort. Собеседники агентства сказали, что гостиница продолжает работать, но под другим названием. «Ничего не поменялось – просто перестали платить за франшизу», — приводит Рейтер слова одного из них. Сообщается, что контракт был расторгнут из-за санкций. Американская компания свой уход пока не прокомментировала. Ранее Крым покинули такие бренды, как McDonald's и Radisson Hotels.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko_vibla 04 августа 2018 | 10:35

Где старуха данко1 спец по отелям?

sva1 04 августа 2018 | 11:12

danko_vibla: Я же тебя вроде утилизировал, опять с... всплыло

indeezjoe 04 августа 2018 | 10:37

В Крыму надо сделать мировой оффшор от западной финансовой системы, от западных банков и недреманного ока ФРС. Уверен, спрос на него будет огромный...
;-))

kryimzdick 04 августа 2018 | 10:39

indeezjoe: без западной финансовой системы можно только лапу сосать в берлоге

vlabumur 04 августа 2018 | 10:44

indeezjoe:
А лучше построить забор высоченный,наплести лаптей и жить без всякого запада.
А, етить твою мать, профессор. Иди сюда, выпей с нами.(С)

r88w556xl4 04 августа 2018 | 11:05

vlabumur: На Украине забора нет, а только тем и занимаются, что лапти плетут, воруя деньги ЕС и МВФ. Когда менталитет папуаса с заискиванием перед "белым человеком", то никакие деньги впрок не пойдут, никакое отсутствие заборов не избавит от дикарства и отсталости.

indeezjoe 04 августа 2018 | 11:18

r88w556xl4: Ну заборчик имени Яценюка они давно пытаются построить.. Да не могут - бо грошей нэма...
;-))

vlabumur 04 августа 2018 | 11:55

r88w556xl4: На Украине
+++++++++++++++++++++++++++++
А где это?

nitinol 04 августа 2018 | 10:52

indeezjoe 10:37:
///В Крыму надо сделать мировой оффшор от западной финансовой системы, от западных банков и недреманного ока ФРС. Уверен, спрос на него будет огромный... ///
Короче, предлагаете заняться скупкой краденого? Что ж, красава...

indeezjoe 04 августа 2018 | 10:58

nitinol: По поводу скупки краденого - это в штат Дэлавер, специализация у них там такая, вон, Венедиктов знает... А заодно еще морг, для тех, кому не повезло...
;-))

(комментарий скрыт)

gs1112 04 августа 2018 | 11:05

indeezjoe: Смелее в своих планах. Отключите мобильную связь и Интернет, зачем вам водопровод и канализация. Объект типа МеЖо и в 3-х метрах колодец это то, что вызовет необычайно высокий прилив патриотизма и гордости.

indeezjoe 04 августа 2018 | 11:11

gs1112: Сразу чувствуется, что вы ни в мобильной связи, ни в информационных технологиях, ни даже в водопроводе и канализации - ни ухом, ни рылом... Ничего, скоро вас ваш Порошенко научит во всем этом разбираться весьма предметно... Будет вам и "Ме" и полная "Жо"... Еще чуть-чуть потерпите, пока гривни в укроказне не кончились...
;-))

raffal 04 августа 2018 | 11:07

indeezjoe: В Крыму надо сделать мировой оффшор от западной финансовой системы, от западных банков и недреманного ока ФРС. Уверен, спрос на него будет огромный...
;-))
__________________
В Крым не приходят, и едва придут, даже более или менее серьёзные российские компании, вроде Сбербанка. Придти в Крым это попасть самому под санкции. Кому это надо? Так что никакого спроса не будет.
Немного цифр о весе некоторых валют в международных платежах:
Доллар США 63% (+0,9% за год)
Евро 22,2% (-1,8% за год)
Китайский юань 1,8% (-22,4% за год)
13% это британский фунт и швейцарский франк
ну, а доля российского рубля, с учётом статистической погрешности, около нуля.
Вывод: свистунишка Вы со своими фантазиями; )

indeezjoe 04 августа 2018 | 11:14

raffal: Вставь себе свой карандаш обратно... С ним ты более естественно смотришься вместе со своей статистикой...
;-))

poluputing 04 августа 2018 | 10:39

не знаю крысы ли, но кораблик то тонет

sergo_25_26 04 августа 2018 | 10:42

А если еще и гоблин уйдет. Пиши пропало.

xuato 04 августа 2018 | 10:51

Крым все больше напоминает гнилую завонявшуюся рыбу перевязанную красивой георгиевской ленточкой.

remote456 04 августа 2018 | 10:57

xuato: +100500

testmeter 04 августа 2018 | 11:01

xuato: Чё вы жалуетесь!? Рассеюшка защитила вас от угнетения Украиной, спасла от кровавой жидобандеровской хунты. Ради родной говени можно и нужно потерпеть.

yralez 04 августа 2018 | 10:55

Последний оплот цивилизации

andy66 04 августа 2018 | 10:59

крым планировался как убежище, куда российская элита (в том числе военная) собирались бежать когда вся экономика РФ рухнет и разъяренное голодное население будет громить продуктовые магазины и склады. А начальники, обокравшие всю страну, будут сидеть в Крыму под охраной отборной российской военной группировки и российского ядерного оружия. Но так не будет

forum_participant 04 августа 2018 | 11:00

Баба с возу..)

svoi216 04 августа 2018 | 11:15

А камни с неба все падают

grazschdanin 04 августа 2018 | 12:05

Они не вписались в рынок, не думайте о них.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 320 6 6248 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 249 6 22655 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 145 6 15527 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

+ Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – Орденов Почета…

5 72 6 12336 28.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, видео, награды, события
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 123 6 14044 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 46 6 5316 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 132 6 15222 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8059 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5258 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 50 6 6433 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 54 6 7071 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Интервью Будем наблюдать

Сергей Бунтман гость: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Владимир Войнович научил очень серьезному отношению к жизни, которое состоит в том, что к ней нельзя относиться сверхсерьезно…

5 46 6 11677 28.07
#слушать 43:22 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Екатерина Гамова: Звание ЗМС обесценивают! Кому-то, чтобы получить звание нужно выиграть Чемпионат мира или стать призерем Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1\4 финала!..

5 226 6 58643 28.07
Kспорт, государство, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 65 6 8839 31.07
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9572 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 8065 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов…

5 28 6 24042
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 122 6 130566 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 65 6 8839 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 9 6 509397 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 260 6 126218 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7153282
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3599400

Сегодня в эфире