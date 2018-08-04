Из Крыма ушел последний отель западной сети
По данным Рейтер, полуостров покинула американская Best Western Hotel&Resort. Собеседники агентства сказали, что гостиница продолжает работать, но под другим названием. «Ничего не поменялось – просто перестали платить за франшизу», — приводит Рейтер слова одного из них. Сообщается, что контракт был расторгнут из-за санкций. Американская компания свой уход пока не прокомментировала. Ранее Крым покинули такие бренды, как McDonald's и Radisson Hotels.
Комментарии24
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danko_vibla 04 августа 2018 | 10:35
Где старуха данко1 спец по отелям?
sva1 04 августа 2018 | 11:12
danko_vibla: Я же тебя вроде утилизировал, опять с... всплыло
indeezjoe 04 августа 2018 | 10:37
В Крыму надо сделать мировой оффшор от западной финансовой системы, от западных банков и недреманного ока ФРС. Уверен, спрос на него будет огромный...
;-))
kryimzdick 04 августа 2018 | 10:39
indeezjoe: без западной финансовой системы можно только лапу сосать в берлоге
vlabumur 04 августа 2018 | 10:44
indeezjoe:
А лучше построить забор высоченный,наплести лаптей и жить без всякого запада.
А, етить твою мать, профессор. Иди сюда, выпей с нами.(С)
r88w556xl4 04 августа 2018 | 11:05
vlabumur: На Украине забора нет, а только тем и занимаются, что лапти плетут, воруя деньги ЕС и МВФ. Когда менталитет папуаса с заискиванием перед "белым человеком", то никакие деньги впрок не пойдут, никакое отсутствие заборов не избавит от дикарства и отсталости.
indeezjoe 04 августа 2018 | 11:18
r88w556xl4: Ну заборчик имени Яценюка они давно пытаются построить.. Да не могут - бо грошей нэма...
;-))
vlabumur 04 августа 2018 | 11:55
r88w556xl4: На Украине
+++++++++++++++++++++++++++++
А где это?
nitinol 04 августа 2018 | 10:52
indeezjoe 10:37:
///В Крыму надо сделать мировой оффшор от западной финансовой системы, от западных банков и недреманного ока ФРС. Уверен, спрос на него будет огромный... ///
Короче, предлагаете заняться скупкой краденого? Что ж, красава...
indeezjoe 04 августа 2018 | 10:58
nitinol: По поводу скупки краденого - это в штат Дэлавер, специализация у них там такая, вон, Венедиктов знает... А заодно еще морг, для тех, кому не повезло...
;-))
gs1112 04 августа 2018 | 11:05
indeezjoe: Смелее в своих планах. Отключите мобильную связь и Интернет, зачем вам водопровод и канализация. Объект типа МеЖо и в 3-х метрах колодец это то, что вызовет необычайно высокий прилив патриотизма и гордости.
indeezjoe 04 августа 2018 | 11:11
gs1112: Сразу чувствуется, что вы ни в мобильной связи, ни в информационных технологиях, ни даже в водопроводе и канализации - ни ухом, ни рылом... Ничего, скоро вас ваш Порошенко научит во всем этом разбираться весьма предметно... Будет вам и "Ме" и полная "Жо"... Еще чуть-чуть потерпите, пока гривни в укроказне не кончились...
;-))
raffal 04 августа 2018 | 11:07
indeezjoe: В Крыму надо сделать мировой оффшор от западной финансовой системы, от западных банков и недреманного ока ФРС. Уверен, спрос на него будет огромный...
;-))
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В Крым не приходят, и едва придут, даже более или менее серьёзные российские компании, вроде Сбербанка. Придти в Крым это попасть самому под санкции. Кому это надо? Так что никакого спроса не будет.
Немного цифр о весе некоторых валют в международных платежах:
Доллар США 63% (+0,9% за год)
Евро 22,2% (-1,8% за год)
Китайский юань 1,8% (-22,4% за год)
13% это британский фунт и швейцарский франк
ну, а доля российского рубля, с учётом статистической погрешности, около нуля.
Вывод: свистунишка Вы со своими фантазиями; )
indeezjoe 04 августа 2018 | 11:14
raffal: Вставь себе свой карандаш обратно... С ним ты более естественно смотришься вместе со своей статистикой...
;-))
poluputing 04 августа 2018 | 10:39
не знаю крысы ли, но кораблик то тонет
sergo_25_26 04 августа 2018 | 10:42
А если еще и гоблин уйдет. Пиши пропало.
xuato 04 августа 2018 | 10:51
Крым все больше напоминает гнилую завонявшуюся рыбу перевязанную красивой георгиевской ленточкой.
remote456 04 августа 2018 | 10:57
xuato: +100500
testmeter 04 августа 2018 | 11:01
xuato: Чё вы жалуетесь!? Рассеюшка защитила вас от угнетения Украиной, спасла от кровавой жидобандеровской хунты. Ради родной говени можно и нужно потерпеть.
yralez 04 августа 2018 | 10:55
Последний оплот цивилизации
andy66 04 августа 2018 | 10:59
крым планировался как убежище, куда российская элита (в том числе военная) собирались бежать когда вся экономика РФ рухнет и разъяренное голодное население будет громить продуктовые магазины и склады. А начальники, обокравшие всю страну, будут сидеть в Крыму под охраной отборной российской военной группировки и российского ядерного оружия. Но так не будет
forum_participant 04 августа 2018 | 11:00
Баба с возу..)
svoi216 04 августа 2018 | 11:15
А камни с неба все падают
grazschdanin 04 августа 2018 | 12:05
Они не вписались в рынок, не думайте о них.