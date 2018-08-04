Из Крыма ушел последний отель западной сети

По данным Рейтер, полуостров покинула американская Best Western Hotel&Resort. Собеседники агентства сказали, что гостиница продолжает работать, но под другим названием. «Ничего не поменялось – просто перестали платить за франшизу», — приводит Рейтер слова одного из них. Сообщается, что контракт был расторгнут из-за санкций. Американская компания свой уход пока не прокомментировала. Ранее Крым покинули такие бренды, как McDonald's и Radisson Hotels.