Тела российских журналистов, убитых в Центральной Африканской республике, сегодня будут доставлены в Россию

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены в окрестностях города Сибю. Это стало известно по свидетельствам выжившего водителя – местного жителя.

Тем временем главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин рассказал «Эху», что фиксера – человека, который помог журналистам с организацией командировки и поиском контактов – порекомендовал друг Расторгуева. В ЦУР фиксера Мартина назвали голландцем. Съемочная группа изучала деятельность ЧВК Вагнера.