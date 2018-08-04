Тела российских журналистов, убитых в Центральной Африканской республике, сегодня будут доставлены в Россию
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены в окрестностях города Сибю. Это стало известно по свидетельствам выжившего водителя – местного жителя.
Тем временем главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин рассказал «Эху», что фиксера – человека, который помог журналистам с организацией командировки и поиском контактов – порекомендовал друг Расторгуева. В ЦУР фиксера Мартина назвали голландцем. Съемочная группа изучала деятельность ЧВК Вагнера.
Комментарии1
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xuato 04 августа 2018 | 10:54
Кто то секретным указом главного гибриден-фюрера получит героя РФ, за спасение чести и достоинства РОНА им. Вагнера.