В ряде российских городов сегодня пройдут новые митинги против пенсионной реформы

В Волгодонске, Тюмени, Кисловодске и Анапе акции организуют местные отделения КПРФ. Кроме того, несогласных с реформой призывают выйти и на улицы Калининграда.

Большое число митингов против повышения пенсионного возраста прошло по всей стране в конце июля. В Москве, по данным организации «Белый счетчик», на акцию вышло более 12 тысяч участников.