В ряде российских городов сегодня пройдут новые митинги против пенсионной реформы
В Волгодонске, Тюмени, Кисловодске и Анапе акции организуют местные отделения КПРФ. Кроме того, несогласных с реформой призывают выйти и на улицы Калининграда.
Большое число митингов против повышения пенсионного возраста прошло по всей стране в конце июля. В Москве, по данным организации «Белый счетчик», на акцию вышло более 12 тысяч участников.
Комментарии6
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delovoy_podolsk 04 августа 2018 | 10:43
Им нужно митинговать не по поводу пенсионной реформы, а по поводу добровольности перечисления денег в пенсионный фонд. Пока же это происходит в принудительном порядке через работодателя. Надо отменить эту принудиловку!
tvitov66 04 августа 2018 | 10:49
delovoy_podolsk: конвертация (от слова "конверт") зряплаты по стране идет полным ходом, тем более что нонче не обязательно даже тратится на конверты, а перечислять на электронные кошельки и даже не в крепких рублях, а в ужасной криптовалюте
putin_itogy 04 августа 2018 | 11:03
Представляю, как психует сейчас Упырь..
Как же хочется ему, пройтись по этим старческим спинам дубьём опричников,
Жахнуть бы, как по навальнистам..
Но нельзя, категорически..
Ответка жаркая будет, незамедлительно,
и "знамя подхватят враги"..
И Упырь это знает, и думу - думает..
Тяжёлую думу.
y_y_y 04 августа 2018 | 11:11
putin_itogy:
//пройтись по этим старческим спинам дубьём//
ИМХО, это Ваши личные фантазии. Российским властям абсолютно это не нужно, не выгодно. Более того, такие митинги даже полезны. Поскольку, опасности никакой, а на весь мир - картинка, типа, свобода собраний по самым болезненным темам. Демократия торжествует, все могут высказаться и т.д. ;)
xuato 04 августа 2018 | 11:08
Фюрер бы отменил, но уж больно куш велик, да и ракету надо доделать, Луганду прожорливую кормить, Крым в узде держать, гибридов поощрять, подкупать чиновников на Западе, и вот уже на носу выборы пора делать в США. Скорее всего подмахнет бумашку.
tvitov66 04 августа 2018 | 11:12
xuato: все давно украдено, точнее смараторено, посему увеличение пенсионного возраста неизбежно как конец августа ... возмущаться надо было еще тогда в 2014г - когда начали воровать (мараторить) наши отчисления в ПФ, а теперь украденное за 4 года не вернёшь