18 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае
18 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае. На месте аварии работают оперативные службы. Об этом телеканалу РБК рассказал представитель пресс-службы местного МЧС Елена Ястребкова.
Комментарии1
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andrew111 04 августа 2018 | 11:18
Перевозить пассажиров и грузы на вертолётах в 10-15 раз дороже, чем на самолётах той же пассажировместимости или грузоподъёмности. Вертолёты в пересчёте на лётный час гораздо аварийнее самолётов, примерно впятеро.
Берите пример с американцев на Аляске. Те давным-давно подсчитали, что гораздо рентабельнее строить взлётно-посадочную площадку около каждого маленького посёлочка или даже у каждого отдельного домика "на отшибе" и эксплуатировать самолёты, чем вертолёты соответствующих размеров и вместимости. Вертолёты в Америке и Канаде применяются в тех случаях, когда насущно необходимы зависания "на месте" над земной или водной поверхностью или вертикальная посадка и вертикальный взлёт, то есть при проведении геолого-разведочных, исследовательских, охотничьих, поисково-спасательных, санитарных операций и специальных кино- и фотосъёмок. Во всех остальных случаях используются самолёты. Но, как известно, "бедная" Америка "богатой" России не указ.