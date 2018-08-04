Горнорудная компания «Алроса» продала самый дорогой бриллиант России
В организации не уточняют стоимость камня. Известно лишь, что за всю коллекцию «Династия», в которую и входил бриллиант размером более 50 карат, «Алроса» выручила 10 миллионов долларов. Первый аукцион компания провела еще прошлой осенью. Тогда удалось реализовать все пять бриллиантов из коллекции, кроме самого большого. Рынок оказался не готов к цене – пояснили в «Алросе».
Комментарии2
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kamen_12 04 августа 2018 | 10:11
Самые дорогие бриллианты в России хранятся в алмазном фонде, брюллики с историей, те дорогие.
viktor20123 04 августа 2018 | 10:12
kamen_12:
А кто купил?
Абрамович или Вексельберг?