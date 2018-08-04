Сотни людей в Чечне съехались к дому Юсупа Темирханова, который умер в колонии из-за проблем со здоровьем. Он отбывал наказание за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, который изнасиловал и застрелил 18-летнюю чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после вынесения приговора. Во дворе дома, где он был убит, сторонники установили мемориальную плиту.