Сотни людей в Чечне съехались к дому Юсупа Темирханова, который умер в колонии из-за проблем со здоровьем
Сотни людей в Чечне съехались к дому Юсупа Темирханова, который умер в колонии из-за проблем со здоровьем. Он отбывал наказание за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, который изнасиловал и застрелил 18-летнюю чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после вынесения приговора. Во дворе дома, где он был убит, сторонники установили мемориальную плиту.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 04 августа 2018 | 10:22
Как понимать то ?
Самые верные путину - кадыровские патриоты России почтили убийцу путинског патриота Буданова .