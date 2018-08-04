Правозащитный центр «Мемориал» признал сторонников «Свидетелей Иеговы» политическими заключенными
Эти люди преследуются исключительно за свои религиозные убеждения, — сказал «Эху» руководитель программы поддержки политзаключенных Сергей Давидис.
По информации правозащитников, более 20-ти сторонников религиозной организации находятся под стражей, еще шестеро – под домашним арестом.
Комментарии3
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zztop1960 04 августа 2018 | 10:22
В Латвии есть церкви свидетелей Иеговы. Никто их не запрещает и даже на ум такое никому не придёт , как и закрытие других церквей. Наверное потому что латыши фашисты , в отличии от русских
vlabumur 04 августа 2018 | 10:23
Молодцы в мемориале!
иеговистов ведь в россии не любят..
И нет им поддержки не откуда.
vladimirgornitsky 04 августа 2018 | 10:28
Практически в любом недемократическом государстве людей преследуют за убеждения. Нелегитимная власть стремится устранить тем или иным способом всех, кого считает - обоснованно или необоснованно - своим врагом, конкурентом и т.д. Необоснованные, как в данном случае (иеговисты ничем не угрожают ни власти, ни обществу), преследования - обычное явление, поскольку, с одной стороны, нелегитимные правители склонны к паранойе, а с другой - в таких странах обычно очень велика роль спецслужб, которым необходима имитация борьбы с врагами, чтобы увеличивать свою власть и ассигнования на свою деятельность.
Масштабы таких преследований и их формы различны в различных странах. В России, с одной стороны, происходит в быстро расширяющихся масштабах борьба с инакомыслием с помощью правоохранительной системы, с другой - все шире используются просто бандитские методы физического устрашения и устранения инакомыслящих. И, по мере усиления в стране недовольства, вызванного ухудшением экономической ситуации, с которым правящие жулики и справиться не в состоянии, репрессии неизбежно усиливаются. Что и происходит в России.