Правозащитный центр «Мемориал» признал сторонников «Свидетелей Иеговы» политическими заключенными

Эти люди преследуются исключительно за свои религиозные убеждения, — сказал «Эху» руководитель программы поддержки политзаключенных Сергей Давидис.

По информации правозащитников, более 20-ти сторонников религиозной организации находятся под стражей, еще шестеро – под домашним арестом.