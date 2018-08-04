В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты

Временный запрет на искусственное прерывание беременности, как пишет «Коммерсантъ», власти объясняют проведением просветительской акции фонда супруги премьера Дмитрия Медведева.

В перинатальных центрах Приморского края, Якутии и Рязанской области действие временных ограничений многие почувствовали сполна. При этом, в Минздраве утверждают, что никакого запрета нет. Проведение абортов временно приостановили из-за акции «Подари мне жизнь!» Фонда социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой. В Приморье запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был введен на неделю в период с 9 по 15 июля. В региональном министерстве здравоохранения Якутии «Коммерсанту» пояснили, что запрет применяется, поскольку обычная просветительская работа «не приносит желаемого результата». В самом Фонде Медведевой заявили, что борются с абортами, но не запрещают их. Акцию проводят уже несколько лет, а заперт, пусть и всего на несколько дней, называют «днями тишины». При этом, для некоторых эти дни могут стать решающими – после определенного срока прерывать беременность уже нельзя.

По информации на сайте фонда Светланы Медведевой, его деятельность направлена на улучшение демографического и социального климата в российских семьях.