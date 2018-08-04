В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты
Временный запрет на искусственное прерывание беременности, как пишет «Коммерсантъ», власти объясняют проведением просветительской акции фонда супруги премьера Дмитрия Медведева.
В перинатальных центрах Приморского края, Якутии и Рязанской области действие временных ограничений многие почувствовали сполна. При этом, в Минздраве утверждают, что никакого запрета нет. Проведение абортов временно приостановили из-за акции «Подари мне жизнь!» Фонда социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой. В Приморье запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был введен на неделю в период с 9 по 15 июля. В региональном министерстве здравоохранения Якутии «Коммерсанту» пояснили, что запрет применяется, поскольку обычная просветительская работа «не приносит желаемого результата». В самом Фонде Медведевой заявили, что борются с абортами, но не запрещают их. Акцию проводят уже несколько лет, а заперт, пусть и всего на несколько дней, называют «днями тишины». При этом, для некоторых эти дни могут стать решающими – после определенного срока прерывать беременность уже нельзя.
По информации на сайте фонда Светланы Медведевой, его деятельность направлена на улучшение демографического и социального климата в российских семьях.
Комментарии10
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starokozlovicky2gus 04 августа 2018 | 10:06
В ряде российских регионов ввели повышенную смертность женщин от криминальных абортов.
sedoff 04 августа 2018 | 10:15
У четы Медведевых, насколько известно, один сын. Сомнительно, что Светлана Медведева беременела один раз в жизни.......
luger_max_otto 04 августа 2018 | 10:21
Как там у Высоцкого- "Первый раз получил я свободу по указу от 38-го"...
krs_sk 04 августа 2018 | 10:08
Реально туповаты верхи то
kochar 04 августа 2018 | 10:09
Так сначала надо новые детдома построить кретины ,а потом вводить мораторий на аборты.
putin_itogy 04 августа 2018 | 10:18
Дураки и дуры..
Дура обличённая властью,
в три раза опасней дурака во власти.
tadolg 04 августа 2018 | 10:19
Всех рожденных, нежеланных, брошеных в результате этого деток расселять по дворцам нынешних чиновников и правителей.
yralez 04 августа 2018 | 10:20
Во мохнатая парочка.....карлик стариков запретил на пенсию отпускать, а баба его женщин насилует.
vlabumur 04 августа 2018 | 10:20
запрет применяется, поскольку обычная просветительская работа «не приносит желаемого результата».
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Да потому что нужна не просветительская работа для галочки а реальная помощь.
А у Светланы Владимировны один ребенок,может просвещение с себя начинать.
pikol 04 августа 2018 | 10:22
Власть не только опустошает наши карманы, но и все более активно лезет к нам в постель.