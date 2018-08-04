18 человек погибли при крушении пассажирского вертолёта в Красноярском крае

Дело передано в центральный аппарат СК. Названа предварительная причина аварии Ми-8.

Вертолёт при взлёте предположительно задел лопастями трубы, которые перевозила на лебёдке другая машина. В ней пассажиров не было, только экипаж и груз. Следом за этим вертолётом вылетел ещё один с нефтяниками. На борту было 15 пассажиров – сотрудники РН-Ванкор, подрядчики и три члена экипажа. Они летели на один из объектов компании в Красноярском крае. Катастрофа случилась в 180 километрах к северу от города Игарка. По непонятной причине вертолёт с пассажирами врезался в подвеску машины, вылетевшей ранее. Он упал и полностью сгорел.

Разбившийся вертолёт был технически исправен, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах региона. Бортовые самописцы нашли. Но они вряд ли прояснят причины аварии. Слишком быстро всё произошло, говорят специалисты. Первому вертолёту пришлось сбросить груз на землю, чтобы самому не упасть. Расследование по поручению главы СК Бастрыкина начал центральный аппарат ведомства. Следователи изымают полётную документацию и образцы топлива разбившегося Ми-8, допрашивают персонал авиакомпании Ютэйр, которой принадлежали оба вертолёта.

Ространснадзор проверит ЮТэйр после катастрофы Ми-8, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Обстоятельства крушения вертолёта устанавливает и Уральская транспортная прокуратура.