Демпартия США предостерегла членов организации от пользования китайскими смартфонами во время выборов в Конгресс
Демократическая партия США предостерегла членов организации от пользования китайскими смартфонами во время промежуточных выборов в Конгресс. Это касается тех, кто будет участвовать в голосовании. Как передает телеканал СNN, комитет разослал соответствующее указание после того как стало известно о планах одной из организации партии закупить смартфоны компании ZTE для своих сотрудников. Ранее власти США неоднократно утверждали, что эта компания сотрудничает с китайскими спецслужбами. Также в этом подозревают Huawei. Производитель обвинения в свой адрес отрицает.
Комментарии2
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ugiazov 04 августа 2018 | 09:56
Бережёного бог бережёт.
detul 04 августа 2018 | 10:11
Американцы должны покупать американские товары .... Это либерально, демократично, и духоподъемно. А кто не согласен, может нарваться на "неприятности".