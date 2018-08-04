Музыкант Noize МС выступил против участия в «Нашествии» Министерства обороны...

Он сказал об этом со сцены фестиваля.

Как отмечает Gazeta.ru, более половины репертуара музыканта на «Нашествии» составили антивоенные песни. Ранее несколько отечественных исполнителей и групп отказались от участия в фестивале из-за его сотрудничества с Минобороны.