Музыкант Noize МС выступил против участия в «Нашествии» Министерства обороны
Он сказал об этом со сцены фестиваля.
Как отмечает Gazeta.ru, более половины репертуара музыканта на «Нашествии» составили антивоенные песни. Ранее несколько отечественных исполнителей и групп отказались от участия в фестивале из-за его сотрудничества с Минобороны.
Комментарии8
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dyymm 04 августа 2018 | 09:47
Самый хитропопый - и выступил, но "душой я не с ними"... Молодец!
patrikk_1 04 августа 2018 | 09:49
Музыкант Noize МС выступил против участия в «Нашествии» Министерства обороны...
Очень хорошо, имеет право. Лижущих США либерал-фашистов в любой стране хватает, особенно в постсоветских республиках. Ведь наверняка Ваня Алексеев не против войск НАТО, а только против российской армии.
wrk 04 августа 2018 | 09:54
Да ладно кто до этого знал, что минобороны уже много лет является спонсором нашествия. А теперь даже тот кто о нагествии ничего не знает - знает.
ugiazov 04 августа 2018 | 10:00
Рок и МО - какая тут может быть связь? Может в этом министерстве после обеда рок-н-рол пляшут?
y3emen1 04 августа 2018 | 10:08
ugiazov: ну да, в пагодах православного министра обороны
kау 04 августа 2018 | 10:01
Бессмысленно надеяться приручать убежденных рокеров это анархисты их убеждения секс-наркотики-рокнрол. Меня давно смущало патронирование МО рок фестивалей. Дисциплина и рок суть вещи несовместные.
blackread 04 августа 2018 | 10:14
Ещё один неизвестный никому певец ртом решил попиариться? ))
Лучше бы написал, что к нему тоже Вайнштейн приставал в своём номере отеля.
apels 04 августа 2018 | 10:20
Если фестиваль не возможно проводить без МО, то надо отказаться от фестиваля. Марши это не рок, рок и миллитаризация не совместимы.