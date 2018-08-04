Владимир Путин подписал закон о создании оффшоров...

Районы с особым правовым статусом и налоговым режимом появятся в Калининградской области и на острове Русский в Приморье. Как ранее писали «Ведомости», в правительстве еще в апреле думали над созданием территорий с особым режимом для поддержки компаний, попавших под санкции. Поправки призваны помочь перенести зарубежные компании из других государств в Россию без выплаты налогов с иностранных доходов. По данным аналитиков неправительственной организации Global Witness, на счетах россиян в британских оффшорах хранятся около 35 миллиардов долларов.