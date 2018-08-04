Владимир Путин подписал закон о создании оффшоров
Районы с особым правовым статусом и налоговым режимом появятся в Калининградской области и на острове Русский в Приморье. Как ранее писали «Ведомости», в правительстве еще в апреле думали над созданием территорий с особым режимом для поддержки компаний, попавших под санкции. Поправки призваны помочь перенести зарубежные компании из других государств в Россию без выплаты налогов с иностранных доходов. По данным аналитиков неправительственной организации Global Witness, на счетах россиян в британских оффшорах хранятся около 35 миллиардов долларов.
Комментарии22
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yralez 04 августа 2018 | 09:39
Зачем ?
Разве члены его ОПГ платят налоги ?
vikwlad 04 августа 2018 | 09:43
yralez:
Очередное бестолковое дело Путин задумал. Надо быть идиотом, чтобы переводить деньги из иностранных офшоров в российские, контролируемые воровской властью.
patrikk_1 04 августа 2018 | 09:44
Владимир Путин подписал закон о создании оффшоров...
Это чтобы российские казнокрады минимизировав риск попасть под санкции, прятали свистнутые народные деньги в российских оффшорах?
y3emen1 04 августа 2018 | 09:46
vikwlad: почему идиотом? человек бабло под свой контроль переводит
vikwlad 04 августа 2018 | 09:49
y3emen1:
Под свой? А может под контроль Путина?
y3emen1 04 августа 2018 | 09:50
vikwlad: во во, под его
nitinol 04 августа 2018 | 10:24
Панамских офшоров уже стало не хватать? Или поближе, чтобы не вставать?
y3emen1 04 августа 2018 | 09:43
это очень сильно укрепит российскую иканомику
tadolg 04 августа 2018 | 10:22
y3emen1: да-да-да! Именно укрепить экономику и имеется ввиду, а еще повысить пенсии, сделать доступным образование и медицину....
vilingrad 04 августа 2018 | 09:45
Мертвому припарки...
Володенька дурак во всем, кроме примитивных схем отбора денег у населения и мелкого интриганства. Правда, для сидения на штыках пока хватает...
vladimirgornitsky 04 августа 2018 | 09:48
То есть ворованные деньги предполагается не вывозить за границу, а укрывать внутри России? Не думаю, что много найдется дураков, которые захотят хранить деньги в стране, где правящие бандиты могут в любой момент отобрать их. Поэтому ведь и вывозят. Разве что от отчаяния - если риск, что наворованные деньги конфискуют за границей, превысит риск, что их отберут в России.
neyexo 04 августа 2018 | 09:54
Всем офшорам сняться с Кайманов, Виргинских, Сейшел, Белиза и становиться на учет на о. Русском.
Тем более что уставы тамошних компаний это позволяют:
22. CONTINUATION
The Company may by Resolution of Shareholders (or by a resolution passed unanimously by all directors of the Company) continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the British Virgin Islands/Seychelles/Cyprus/Belize in the manner provided under those laws.
mayk01_18 04 августа 2018 | 10:09
neyexo: Интересно Ролдугин первым переведет из офшоров в Расею , честно зарабатанные непосильной игрой на виолончели-2 ярда бакинских?
hz6691 04 августа 2018 | 09:56
Первым зарегистрировался известнейший виолончелист и собиратель музыкальных инструментов.
ugiazov 04 августа 2018 | 10:03
Уход от уплаты налогов в российскую казну? Мудрое решение. Не иначе как в расчёте на занос в высокие кабинеты.
borninussr 04 августа 2018 | 10:04
Мертворожленные офшоры :)
liquidsky__ 04 августа 2018 | 10:08
Посмотрим на уставы этих офшоров как появятся.
kochar 04 августа 2018 | 10:11
Ох сейчас как заживём!!!
Кипр будет нам в подмётках.
gardaratat 04 августа 2018 | 10:15
гы гы
во первых добровольно путлеру деньги никто не отдаст... эта крыса готова ради денег на все, а
во вторых 35 миллиардов? это что, шутка или дэза?
капиталы в оффшорах, выведенные упырями оценивается в 2 триллиона долларов,
1 в штатах, за который щас идет борьба, и 1 в Британии.
ed10075 04 августа 2018 | 10:18
Опять "напёрстки".... Кручу-верчу, себя сделать богатым хочу?
segserg 04 августа 2018 | 10:25
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде,
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю где.." (с)
nikolaitschi 04 августа 2018 | 10:25
Если вспомнить предыдущие опыты, то на воле остались, по-моему, только приближенные олигархи. Расставляют новые силки на старых тропах?