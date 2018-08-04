18 человек погибли в результате крушения вертолета в Красноярском крае

По предварительным данным воздушное судно, перевозившее нефтяников, задело лопастями трубы, которые перевозила впереди летящая машина. Как рассказали в Росавиации, после этого вертолет упал на землю, разрушился и сгорел. На борту находились 15 вахтовиков компании «Ванкорнефть» и три члена экипажа. Второе воздушное судно после инцидента сбросило груз и село без происшествий. Следствие начало проверку.