В нескольких городах Казахстана сегодня пройдут акции с требованием отставки главы МВД страны

Реформы правоохранительной системы все активнее люди стали требовать после недавнего убийства фигуриста Дениса Тена. Власти разрешения на проведение митингов не дали.

После гибели фигуриста Дениса Тена жители Казахстана стали добиваться отставки главы МВД Калмуханбета Касымова. Свои требования они хотели озвучить в ходе мирного митинга, но согласования на проведение акции в Алма-Ате и десятке других городов получено не было. Мэрия крупнейшего мегаполиса страны отказала, сославшись на проведение акции «посвященной Дню спорта в Казахстане». Тема активно обсуждается в социальных сетях, тысячи человек вступили в группу «Требуем реформу МВД РК», где выдвигаются разного рода предложения по внесению изменений в работу полиции. Многие заявляют о том, что не чувствуют себя в безопасности. Поэтому несмотря на отказы в легальном проведении митингов, люди заявляют о готовности присоединиться к мероприятиям того самого «дня спорта» и заявить о своих претензиях к полиции и ее руководству. Именно общая криминогенная ситуация сделала возможной гибель призера Олимпиады в Сочи, которого убили автоворы, пытавшиеся снять зеркала с его авто.

Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля. Смерть спортсмена многими жителями Казахстана была воспринята как личная трагедия.