В городе Североуральске Свердловской области сегодня пройдет согласованный с местными властями митинг. Главная задача – обсудить действия администрации во время ЧП с питьевой водой, рассказал «Эху» председатель общественного движения «Город наш общий дом» Владимир Головкин.

Митинг должен начаться в 14 часов и продлится два часа. Количество митингующих заявлено в 200 человек.